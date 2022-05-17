Подоляк прокомментировал новую версию России о причинах войны

Страна-агрессор РФ продолжает цинично врать о причинах военного вторжения на территорию Украины. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что начавшаяся война против Украины якобы сорвала планы Запада установить в РФ подконтрольный себе режим.

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал новые заявления российских властей о причинах войны в Украине.

"Ох уж это расширенное сознание и поиск оправданий…Сначала президент Путин заявляет о том, что вероломное и неспровоцированное нападение на Украину нужно трактовать как "упреждающий отпор агрессии". То есть мы (Россия) решили массово вас (Украину) убивать и разносить ваши города ракетами потому, что с вашей стороны агрессии, конечно, нет, но мы думаем, что она могла бы быть", - отметил Подоляк.

Также он иронично напомнил о заявлении пресс-секретаря Путина Пескова о том, что причина вторжения – страх расширения НАТО до границ РФ и сокращение подлетного времени натовских ракет.

"Но этого оказалось достаточно для организации массовой резни в Буче. Но вдруг он же прямолинейно так заявляет, что вступление в НАТО Финляндии и расширение на 1300 км прямой границы НАТО/Россия вообще не проблема. Тогда зачем варварски и массово бомбите Украину, если нет проблемы?", - спрашивает Подоляк.

Он назвал "личными показаниями, доказывающими явный умысел на убийство", новые заявления российских властей о причинах полномасштабного вторжения в Украину.

"И, наконец, только что потенциальный преемник президента РФ и по совместительству секретарь Совбеза Патрушев опять публично рассуждает о причине "спецоперации". "Это вынужденная превентивная мера – уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию". Прямая речь товарища…Повторю ещё раз, если кто-то не понял. Все эти должностные субъекты РФ говорят: мы пришли в другую страну, массово геноцидим там гражданских, все взрываем и уничтожаем, потому что это… превентивная мера. Непосредственной угрозы и близко не было, но мы все равно решили их убивать. Жестоко вырезать. А все остальное – брехня и пропаганда. По сути, все это – прямые личные показания. С очень точными юридическими формулировками. Доказывающие заведомый умысел на убийство. В составе группы", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя намерения Финляндии и Швеции вступить в НАТО, заявил, что у России нет территориальных споров с этими странами. При этом Россия опасается вступления Украины в НАТО из-за наличия "территориального спора" между Москвой и Киевом.

Как считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович, заявление Кремля о "территориальных спорах" с Украиной по поводу Крыма свидетельствует о том, что страна-агрессор и оккупант РФ готовит морально население к сдаче полуострова.