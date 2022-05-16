Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

"Могут отдать свои территории": Подоляк ответил на предложение Запада дать возможность сохранить лицо Путину

Подоляк ответил на предложение Запада дать возможность сохранить лицо Путину
На Западе считают, что победа Украины может дестабилизировать Россию

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на статью в издании Politico в которой говорится, что Запад намерен "сохранить России лицо" в конфликте с Украиной для избежания экономических проблем и роста военного напряжения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом он написал в Twitter.

"Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий, пишет Politico. Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Удивительная логика, но если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей", - написал Подоляк.

Отметим, в издании Politico вышла статья о том, что Запад обеспокоен тем, что может произойти, если Украина действительно сможет победить Россию.

На Западе заметили неудачи России в войне с Украиной, это движение Швеции и Финляндии в НАТО, и вытеснение российских войск с Харьковской области.

"Одно из опасений заключается в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделать ее еще более непредсказуемой и сделать нормализацию энергетических связей еще более недостижимой", - пишет Politico

Теперь некоторые политики на Западе выступают за решение конфликта "с сохранением лица Москве", даже если это будет стоить Украине части территорий.

В частности, лидеры Франции, Германии и Италии заговорили о важности прекращения огня и мирного соглашения как раз в тот момент, когда Украина изменила ход событий на фронте.

Кроме того на Западе боятся, что военное продвижение Украины повысит риск ядерной эскалации.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 говорил, что Макрон предлагал Украине "пойти на определенные уступки в отношении суверенитета", чтобы помочь путину "сохранить лицо".

Также Зеленский не думает, что российскому президенту Владимиру Путину удастся сохранить лицо в будущем, однако считает, что россиянам нужно постараться сохранить свое государство и историю.

Отметим, что Вооруженные силы Украины активно поддерживают международные партнеры, передовая ей современное оружие, таким образом, вполне вероятно, что к концу лета украинская армия попытается выгнать Россию на позиции, которые она занимала до 24 февраля.

Автор:
Светлана Манько