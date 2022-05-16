"Могут отдать свои территории": Подоляк ответил на предложение Запада дать возможность сохранить лицо Путину

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на статью в издании Politico в которой говорится, что Запад намерен "сохранить России лицо" в конфликте с Украиной для избежания экономических проблем и роста военного напряжения.

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Об этом он написал в Twitter.

"Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий, пишет Politico. Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Удивительная логика, но если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей", - написал Подоляк.

Отметим, в издании Politico вышла статья о том, что Запад обеспокоен тем, что может произойти, если Украина действительно сможет победить Россию.

На Западе заметили неудачи России в войне с Украиной, это движение Швеции и Финляндии в НАТО, и вытеснение российских войск с Харьковской области.

"Одно из опасений заключается в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделать ее еще более непредсказуемой и сделать нормализацию энергетических связей еще более недостижимой", - пишет Politico

Теперь некоторые политики на Западе выступают за решение конфликта "с сохранением лица Москве", даже если это будет стоить Украине части территорий.

В частности, лидеры Франции, Германии и Италии заговорили о важности прекращения огня и мирного соглашения как раз в тот момент, когда Украина изменила ход событий на фронте.

Кроме того на Западе боятся, что военное продвижение Украины повысит риск ядерной эскалации.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 говорил, что Макрон предлагал Украине "пойти на определенные уступки в отношении суверенитета", чтобы помочь путину "сохранить лицо".

Также Зеленский не думает, что российскому президенту Владимиру Путину удастся сохранить лицо в будущем, однако считает, что россиянам нужно постараться сохранить свое государство и историю.

Отметим, что Вооруженные силы Украины активно поддерживают международные партнеры, передовая ей современное оружие, таким образом, вполне вероятно, что к концу лета украинская армия попытается выгнать Россию на позиции, которые она занимала до 24 февраля.