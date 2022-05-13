Арестович: Россия пытается договориться с ЕС, чтобы остановить войну, сохранив за собой оккупированные территории

Кремль в настоящее время посылает своих эмиссаров в страны Евросоюза, чтобы те попытались договориться и заморозить военный конфликт в Украине, сохранив при этом за РФ временно оккупированные территории.

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Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире ФЕЙГИН LIVE.

По его словам, представители Москвы говорят в таком ключе: "Все мы немного погорячились, просим понять и простить".

Видимо, поэтому советник президента Турции Ибрагим Калина заявил, что по его информации, Россия хочет сесть за стол переговоров и с Украиной, и с Западом, чтобы заключить новое крупное соглашение.

По этой же причине президент Франции Эммануэль Макрон предлагал поступиться суверенитетом Украины для сохранения лица российского лидера Владимира Путина.

"И вся радостная суета французов, немцев и турок говорит о том, что Россия пытается сторговаться, заключить "Минск-3". На что президент Украины Зеленский сказал, что Макрон ему предложил поступиться суверенитетом Украины, и после этого Путин успокоился", - резюмировал Арестович, добавив, что Украина будет отвоевывать свои территории, пока не выгонит врага.

Отметим, что Вооруженные силы Украины активно поддерживают международные партнеры, передовая ей современное оружие, таким образом, вполне вероятно, что к концу лета украинская армия попытается выгнать Россию на позиции, которые она занимала до 24 февраля.