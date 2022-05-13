- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, чтобы заключить новое соглашение, – советник Эрдогана
Советник президента Турции Ибрагим Калина сообщил, что по его информации, Россия хочет сесть за стол переговоров и с Украиной, и с Западом, чтобы заключить новое крупное соглашение. Об этом он заявил изданию Türkiye.
"Мы знаем об этом: Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом и заключить новое большое соглашение. Для переговоров все стороны, включая Европу и Соединенные Штаты должны занять конструктивную позицию", - сказал Калина.
Он отметил, что для встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина необходимо добиться определенного прогресса в переговорах.
"В рамках Стамбульского процесса пройден определенный путь, но для встречи лидеров может потребоваться определенное время. К сожалению, события последних недель негативно повлияли на этот процесс. Но мы будем продолжать продвигаться по пути переговоров и диалога, а не войны, проявляя терпение и настойчивость", - добавил Калина.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Зеленский заявил о готовности вести переговоры с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным без посредников.
При этом президент считает, что нет признаков скорого завершения российско-украинской войны. Он заявил, что Украина стремится достичь победы в войне как можно быстрее, восстановить свою территориальную целостность и начать восстановление разрушенного имущества, в частности за средства, конфискованные у России.