Зеленский готов говорить с Путиным без посредников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным без посредников.

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Об этом он заявил в эфире итальянского телеканала Rai 1.

По его словам, сейчас на переговорах говорится об отходе РФ на границы территорий, занятых до 24 февраля.

Зеленский также заявил, что готов говорить с Путиным без посредников.

"Только с ним, но без его посредников, и на условиях диалога, а не ультиматумов", - сказал Зеленский.

По его словам, этап, когда с РФ можно было вести диалог "с вином за столом" - в прошлом.

"В этом бокале не вино а кровь наших людей", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что сам вопрос переговоров с Путиным осложняется изо дня в день.

"Потому что ежедневно оккупируются небольшие, я бы так сказал, городки, где живут или жили, к сожалению, констатируем, что жили люди. Потому что многие из них покинули свои дома. И много людей было убито. Когда мы деоккупируем эти места, мы видим следы издевательств, расстрелов и уничтожение инфраструктуры российскими военными. И именно из-за этого усложняются моменты относительно возможностей переговоров", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что украинское общество негативно настроено по вопросу переговоров президента Украины с президентом страны-агрессора. Но, по его мнению, все равно должен быть "прагматичный диалог".

"Мы понимаем, что после каждой войны приходит мир, и если есть шанс закончить войну диалогом, нужно использовать этот шанс", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, какого мира хочет Украина, Зеленский отметил, что это должно быть уважение со стороны России к суверенитету и территориальной целостности Украины, традициям и народу, языку и людям, обществу и независимости.

Отметим, президент Владимир Зеленский считает, что нет признаков скорого завершения российско-украинской войны. Он заявил, что Украина стремится достичь победы в войне как можно быстрее, восстановить свою территориальную целостность и начать восстановление разрушенного имущества, в частности за средства, конфискованные у России.