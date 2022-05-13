Зеленський готовий говорити з Путіним без посередників

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність вести переговори із лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним без посередників.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це він заявив у ефірі італійського телеканалу Rai 1.

За його словами, зараз на переговорах йдеться про відхід РФ на межі територій, зайнятих до 24 лютого.

Зеленський також заявив, що готовий говорити із Путіним без посередників.

"Тільки з ним, але без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів", - сказав Зеленський.

За його словами, етап, коли з РФ можна було вести діалог "з вином за столом" – у минулому.

"У цьому келиху не вино, а кров наших людей", - заявив президент.

Зеленський підкреслив, що саме питання переговорів із Путіним ускладнюється щодня.

"Бо щодня окупуються невеликі, я б так сказав, містечка, де живуть чи жили, на жаль, констатуємо, що жили люди. Тому що багато хто з них залишив свої будинки. І багато людей було вбито. Коли ми деокупуємо ці місця, ми бачимо сліди знущань, розстрілів та знищення інфраструктури російськими військовими. І саме через це ускладнюються моменти щодо можливостей переговорів", - сказав він.

Зеленський наголосив, що українське суспільство негативно налаштоване щодо переговорів президента України з президентом країни-агресора. Але, на його думку, все одно має бути "прагматичний діалог".

"Ми розуміємо, що після кожної війни приходить мир, і якщо є шанс закінчити війну діалогом, треба використати цей шанс", – сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання, якого світу хоче Україна, Зеленський зазначив, що це має бути повага з боку Росії до суверенітету та територіальної цілісності України, традицій та народу, мови та людей, суспільства та незалежності.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вважає, що немає ознак швидкого завершення російсько-української війни. Він заявив, що Україна прагне досягти перемоги у війні якнайшвидше, відновити свою територіальну цілісність та розпочати відновлення зруйнованого майна, зокрема за кошти, конфісковані у Росії.