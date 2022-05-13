Росія хоче сісти за стіл переговорів не лише з Україною, щоб укласти нову угоду, – радник Ердогана

Радник президента Туреччини Ібрагім Каліна повідомив, що за його інформацією, Росія хоче сісти за стіл переговорів і з Україною, і із Заходом, щоб укласти нову велику угоду. Про це він заявив виданню Türkiye.

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"Ми знаємо про це: Росія хоче сісти за стіл переговорів не тільки з Україною, а й із Заходом і укласти нову велику угоду. Для переговорів усі сторони, включаючи Європу та Сполучені Штати мають зайняти конструктивну позицію", - сказав Калина.

Він зазначив, що для зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна необхідно домогтися певного прогресу у переговорах.

"У рамках Стамбульського процесу пройдено певний шлях, але для зустрічі лідерів може знадобитися певний час. На жаль, події останніх тижнів негативно вплинули на цей процес. Але ми продовжуватимемо просуватися шляхом переговорів і діалогу, а не війни, проявляючи терпіння і наполегливість", – додав Калина.

Нагадаємо, Зеленський заявив про готовність вести переговори з лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним без посередників.

Водночас президент вважає, що немає ознак швидкого завершення російсько-української війни. Він заявив, що Україна прагне досягти перемоги у війні якнайшвидше, відновити свою територіальну цілісність та розпочати відновлення зруйнованого майна, зокрема за кошти, конфісковані у Росії.