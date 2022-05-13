"Йому б державу зберегти": Зеленський вважає, що Путін не зможе зберегти обличчя

Президент України Володимир Зеленський не думає, що російському президенту Володимиру Путіну вдасться зберегти обличчя в майбутньому, проте вважає, що росіянам треба постаратися зберегти свою державу та історію.

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Про це він заявив у ефірі італійського телеканалу Rai 1.

"Я не думаю, що Путін зможе зберегти обличчя. І я в принципі не думаю, що буде в майбутньому з цією людиною. Мені здається, що нам не потрібно думати про те, що буде в майбутньому з Росією. І я як президент України насамперед думаю, що буде у нас... Насамперед я вважаю, що йому потрібно зберегти його державу. Це їхня держава та їхнє суспільство", - сказав Зеленський.

За його словами, через дії Путіна від росіян наразі відвертається весь цивілізований світ.

"Ви розумієте, що таке, коли весь світ відвертається? Коли за кордоном чують, що людина говорить російською – люди відвертаються. Хоча ще, умовно, вчора всі говорили про Толстого і Достоєвського. Путін ставить хрест на російській мові, захищаючи російськомовних, як він каже... Обслуговувати у магазині не хочуть людину, бо вона з Росії", - сказав Зеленський.

Президент також додав, що і в Україні люди, які раніше говорили російською мовою, наразі не хочуть її використовувати під час спілкування.

"В Україні багато людей говорили російською мовою, а зараз не хочуть. Уявить собі: люди з цим жили, а зараз не хочуть. Путін своїми кроками відвертає їх і від мови російської, і від російської культури, і від історії. І люди не хочуть цього чути", – сказав Зеленський.

Він вважає, що ця війна зробила кордон між Росією та Україною не лише територіальним, а й історичним.

"Але це наші сусіди і в будь-якому разі після нас прийдуть інші президенти, будуть змінюватися покоління. Ніхто нікуди не переїжджає, це наші землі та між нами є кордоні", - наголосив президент.