"Ему бы государство сохранить": Зеленский считает, что Путин не сможет сохранить лицо

Президент Украины Владимир Зеленский не думает, что российскому президенту Владимиру Путину удастся сохранить лицо в будущем, однако считает, что россиянам нужно постараться сохранить свое государство и историю.

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Об этом он заявил в эфире итальянского телеканала Rai 1.

"Я не думаю, что Путин сможет сохранить лицо. И я в принципе не думаю, что будет в будущем с этим человеком. Мне кажется, что нам не нужно думать о том, что будет в будущем с Россией. И я как президент Украины в первую очередь думаю, что будет у нас … В первую очередь я считаю, что ему нужно сохранить его государство. Это их государство и их общество", - сказал Зеленский.

По его словам, из-за действий Путина от россиян сейчас отворачивается весь цивилизованный мир.

"Вы понимаете, что такое, когда весь мир отворачивается? Когда за границей слышат, что человек говорит по-русски – люди отворачиваются. Хотя еще, условно, вчера все говорили о Толстом и Достоевском. Путин ставит крест на русском языке, защищая русскоговорящих, как он говорит … Обслуживать в магазине не хотят человека, потому что он из России", - сказал Зеленский.

Президент также добавил, что и в Украине люди, которые ранее говорили на русском языке, сейчас не хотят его использовать при общении.

"В Украине многие люди говорили на русском языке, а сейчас не хотят. Представить себе: люди с этим жили, а сейчас не хотят. Путин своими шагами отворачивает их и от языка русского, и от российской культуры, и от истории. И люди не хотят этого слышать", - сказал Зеленский.

Он считает, что эта война сделала границу между Россией и Украиной не только территориальной, но и исторической.

"Но это наши соседи и в любом случае после нас придут другие президенты, будут меняться поколения. Никто никуда не переезжает, это наши земли и между нами есть границы", - подчеркнул президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным без посредников.