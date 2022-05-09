В Минобороны Британии назвали Путина "настоящим нацистом"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал президента страны-агрессора РФ Владимира Путина “нацистом” и заявил, что российский диктатор не сможет добиться успеха в Украине, потому что его армию разобьет ВСУ.

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Об этом пишет The Guardian.

Бен Уоллес во время выступления в Музее национальной армии в Лондоне упомянул о русских солдатах, погибших во время Второй мировой войны. Он также сравнил ее с войной, которая сейчас происходит в Украине.

"Я думал о масштабах страданий по всему Советскому Союзу, а также о том, как страдания использовались тогда, как и сейчас - чтобы прикрыть неадекватность тех, кто правит в безопасности и комфорте из-за кремлевских стен наверху и в генштабе рядом", - заявил британский министр.

По словам Уоллеса "Путин и его окружение - настоящие нацисты". Он также добавил, что из-за войны в Украине РФ потеряла прошлую славу и теперь она – часть фашизма.

"Путин и его ближайшее окружение генералов теперь отражают фашизм и тиранию 77-летней давности, повторяя ошибки тоталитарного режима прошлого века. Для Путина не может быть дня победы, только бесчестие и обязательное поражение в Украине", — отметил министр обороны Великобритании.

Он выразил уверенность в том, что Украина разобьет российскую армию.

Ранее Уоллес заявил, что украинские военные смогут тренировать британских солдат тому, как использовать слабые стороны России.

Отметим, что Великобритании активно передает Украине вооружение для войны с Россией. В частности, страна намерена поставлять Украине оружие, которое может нанести удар по российским военно-морским силам в Черном море.