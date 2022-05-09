У Міноборони Британії назвали Путіна "справжнім нацистом"

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес назвав президента країни-агресора РФ Володимира Путіна "нацистом" і заявив, що російський диктатор не зможе досягти успіху в Україні, тому що його армію розіб'є ЗСУ.

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Про це пише The Guardian.

Бен Воллес під час виступу в Музеї національної армії в Лондоні згадав про російських солдатів, які загинули під час Другої світової війни. Він також порівняв її із війною, яка зараз відбувається в Україні.

"Я думав про масштаби страждань по всьому Радянському Союзу, а також про те, як страждання використовувалися тоді, як і зараз - щоб прикрити неадекватність тих, хто править у безпеці та комфорті через кремлівські стіни нагорі та в генштабі поруч", - заявив британський міністр.

За словами Уоллеса "Путін та його оточення - справжні нацисти". Він також додав, що через війну в Україні РФ втратила минулу славу і тепер вона є частиною фашизму.

"Путін та його найближче оточення генералів тепер відображають фашизм та тиранію 77-річної давності, повторюючи помилки тоталітарного режиму минулого століття. Для Путіна не може бути дня перемоги, лише безчестя та обов'язкова поразка в Україні", - зазначив міністр оборони Великобританії.

Він висловив упевненість у тому, що Україна розіб'є російську армію.

Раніше Уоллес заявив, що українські військові зможуть тренувати британських солдатів того, як використовувати слабкі сторони Росії.

Зазначимо, що Великобританія активно передає Україні озброєння для війни з Росією. Зокрема, країна має намір постачати Україні зброю, яка може завдати удару російським військово-морським силам у Чорному морі.