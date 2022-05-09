"Хворобливі імперські амбіції": Подоляк прокоментував виступ Путіна на параді

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк спростував брехливі тези лідера країни-агресора Володимира Путіна, які він озвучив під час виступу на параді 9 травня.

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Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

Він нагадав, що ця війна не мала жодних раціональних причин, крім хворобливих імперських амбіцій РФ.

"Проговоримо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цій війні не було жодних раціональних причин, окрім хворобливих імперських амбіцій Росії", – відзначив Подоляк

Нагадаємо, у своїй промові Путін не оголосив ні мобілізації, ні офіційної війни, але повторив пропагандистську тезу, що НАТО планувало напасти на РФ.

Також, звертаючись до армії окупантів, Путін впав у старечий маразм і заявив, що вони "борються на своїй землі", забуваючи, що російська армія вторглася на територію суверенної України.