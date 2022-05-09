"Болезненные имперские амбиции": Подоляк прокомментировал выступление Путина на параде

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг лживые тезисы лидера страны-агрессора Владимира Путина, которые тот озвучил во время выступления на параде 9 мая.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

Он напомнил, что у этой войны не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ.

"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. В этой войне не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций России", – отметил Подоляк

Напомним, в своей речи Путин не объявил ни мобилизации, ни официальной войны, но повторил пропагандистский тезис, что НАТО планировало напасть на РФ.

Также, обращаясь к армии оккупантов, Путин впал в старческий маразм и заявил, что они "сражаются на своей земле", забывая, что российская армия вторглась на территорию суверенной Украины.