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Украинские военные смогут тренировать британских солдат, — глава Минобороны Великобритании
Украинские войска смогут обучать британских военных тому, как использовать слабые стороны России. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает The Time.
"То, как они (украинские военные — Delo.ua) воевали в трех-четырех областях, как они применяли средства радиоэлектронной борьбы, как развертывали противовоздушную оборону, как они использовали слабость России, — все это важно для нас", — отметил Уоллес.
Неясно, как будет проходить обучение и будет ли оно проходить до или после окончания войны.
Уоллес сказал, что британские войска каждый день учатся на ошибках России, добавив, что война выявила пределы их оснащения и возможностей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что Великобритании активно передает Украине вооружение для войны с Россией. В частности, страна намерена поставлять Украине оружие, которое может нанести удар по российским военно-морским силам в Черном море.