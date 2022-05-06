Украинские военные смогут тренировать британских солдат, — глава Минобороны Великобритании

Украинские войска смогут обучать британских военных тому, как использовать слабые стороны России. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает The Time.

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"То, как они (украинские военные — Delo.ua) воевали в трех-четырех областях, как они применяли средства радиоэлектронной борьбы, как развертывали противовоздушную оборону, как они использовали слабость России, — все это важно для нас", — отметил Уоллес.

Неясно, как будет проходить обучение и будет ли оно проходить до или после окончания войны.

Уоллес сказал, что британские войска каждый день учатся на ошибках России, добавив, что война выявила пределы их оснащения и возможностей.

Отметим, что Великобритании активно передает Украине вооружение для войны с Россией. В частности, страна намерена поставлять Украине оружие, которое может нанести удар по российским военно-морским силам в Черном море.