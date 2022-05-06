Українські військові зможуть тренувати британських солдатів, — голова Міноборони Великої Британії

Українські війська зможуть навчати британських військових тому, як використати слабкі сторони Росії. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, передає The Time.

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"Те, як вони (українські військові — Delo.ua) воювали у трьох-чотирьох областях, як вони застосовували засоби радіоелектронної боротьби, як розгортали протиповітряну оборону, як вони використали слабкість Росії, — все це важливо для нас", — зазначив Уоллес.

Неясно, як буде проходити навчання і чи воно проходитиме до або після закінчення війни.

Уоллес сказав, що британські війська щодня навчаються на помилках Росії, додавши, що війна виявила межі їхнього оснащення та можливостей.

Зазначимо, що Великобританія активно передає Україні озброєння для війни з Росією. Зокрема, країна має намір постачати Україні зброю, яка може завдати удару російським військово-морським силам у Чорному морі.