KSE прогнозує Україні дворічну рецесію: бюджетна діра зросла до $99,5 млрд

KSE Institute різко погіршив прогноз для економіки України: замість зростання реального ВВП на 1,9% у 2026 році тепер очікується падіння на 0,3%, а у 2027 році — ще на 0,6% замість раніше прогнозованого зростання на 2,1%. Одночасно розрив у фінансуванні державного бюджету на 2026–2029 роки збільшився до $99,5 млрд.

Про це інформує Dilo з посиланням на макроекономічний прогноз KSE Institute, який наводить "Інтерфакс-Україна".

Аналітики пояснюють різке погіршення прогнозу посиленням російських атак на критичну інфраструктуру та виробничі потужності України.

Удари по портах, логістичній та енергетичній інфраструктурі й промислових підприємствах скорочують виробництво та експорт. Найбільше це позначається на аграрному секторі та металургії.

KSE очікує, що у 2028 році економіка повернеться до зростання на 4,4%, а у 2029-му — на 5%.

Водночас навіть за такого сценарію обсяг української економіки у 2029 році буде приблизно на 6% меншим, ніж передбачалося у попередньому прогнозі.

Україні бракуватиме $99,5 млрд

KSE збільшив оцінку розриву у фінансуванні державного бюджету на 2026–2029 роки з $67,4 млрд до $99,5 млрд — тобто на $32,1 млрд.

Базовий сценарій передбачає, що ці кошти Україна отримає у вигляді додаткових зовнішніх позик. Однак наразі таке фінансування ще не погоджене.

Через руйнування виробничих потужностей та експортної інфраструктури податкові надходження у 2026–2029 роках, за оцінками KSE, будуть на $18,4 млрд нижчими, ніж передбачав попередній прогноз.

Водночас потреби у фінансуванні оборони залишатимуться високими навіть після завершення активної фази війни.

Експорт може впасти на 7,4%

Через блокування портів Великої Одеси та зупинку виробництва сталі KSE очікує скорочення реального експорту України у 2026 році на 7,4%.

У липневому прогнозі йшлося лише про падіння на 0,8%.

Прогноз середньорічної інфляції на 2027 рік також погіршено — з 10,5% до 13%. KSE очікує, що високий інфляційний тиск змусить Національний банк проводити жорсткішу монетарну політику.

Аналітики прогнозують підвищення облікової ставки до 17% до кінця 2026 року та початок її зниження лише наприкінці 2027-го.

Середньорічний курс гривні KSE оцінює у 44,5 грн/$ у 2026 році, 47,8 грн/$ — у 2027-му, 50,6 грн/$ — у 2028 році та 51 грн/$ — у 2029-му.

Прогноз передбачає завершення війни у 2027 році

Базове припущення KSE залишається незмінним: аналітики виходять із завершення повномасштабної війни у другій половині 2027 року.

Якщо війна триватиме довше, потреби України у фінансуванні суттєво зростуть, а передбаченої у прогнозі міжнародної підтримки буде недостатньо.

Нагадаємо, раніше інвестиційна група ICU також спрогнозувала дворічну рецесію: ВВП України, за її оцінкою, скоротиться на 0,6% у 2026 році та ще на 1,9% у 2027-му.