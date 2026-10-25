RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,05

+0,03

EUR

50,44

--0,13

Готівковий курс:

USD

45,60

45,40

EUR

51,30

51,05

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

KSE прогнозує Україні дворічну рецесію: бюджетна діра зросла до $99,5 млрд

KSE прогнозує Україні дворічну рецесію
KSE прогнозує Україні дворічну рецесію / Depositphotos

KSE Institute різко погіршив прогноз для економіки України: замість зростання реального ВВП на 1,9% у 2026 році тепер очікується падіння на 0,3%, а у 2027 році — ще на 0,6% замість раніше прогнозованого зростання на 2,1%. Одночасно розрив у фінансуванні державного бюджету на 2026–2029 роки збільшився до $99,5 млрд.

Про це інформує Dilo з посиланням на макроекономічний прогноз KSE Institute, який наводить "Інтерфакс-Україна".

Аналітики пояснюють різке погіршення прогнозу посиленням російських атак на критичну інфраструктуру та виробничі потужності України.

Удари по портах, логістичній та енергетичній інфраструктурі й промислових підприємствах скорочують виробництво та експорт. Найбільше це позначається на аграрному секторі та металургії.

KSE очікує, що у 2028 році економіка повернеться до зростання на 4,4%, а у 2029-му — на 5%.

Водночас навіть за такого сценарію обсяг української економіки у 2029 році буде приблизно на 6% меншим, ніж передбачалося у попередньому прогнозі.

Україні бракуватиме $99,5 млрд

KSE збільшив оцінку розриву у фінансуванні державного бюджету на 2026–2029 роки з $67,4 млрд до $99,5 млрд — тобто на $32,1 млрд.

Базовий сценарій передбачає, що ці кошти Україна отримає у вигляді додаткових зовнішніх позик. Однак наразі таке фінансування ще не погоджене.

Через руйнування виробничих потужностей та експортної інфраструктури податкові надходження у 2026–2029 роках, за оцінками KSE, будуть на $18,4 млрд нижчими, ніж передбачав попередній прогноз.

Водночас потреби у фінансуванні оборони залишатимуться високими навіть після завершення активної фази війни.

Експорт може впасти на 7,4%

Через блокування портів Великої Одеси та зупинку виробництва сталі KSE очікує скорочення реального експорту України у 2026 році на 7,4%.

У липневому прогнозі йшлося лише про падіння на 0,8%.

Прогноз середньорічної інфляції на 2027 рік також погіршено — з 10,5% до 13%. KSE очікує, що високий інфляційний тиск змусить Національний банк проводити жорсткішу монетарну політику.

Аналітики прогнозують підвищення облікової ставки до 17% до кінця 2026 року та початок її зниження лише наприкінці 2027-го.

Середньорічний курс гривні KSE оцінює у 44,5 грн/$ у 2026 році, 47,8 грн/$ — у 2027-му, 50,6 грн/$ — у 2028 році та 51 грн/$ — у 2029-му.

Прогноз передбачає завершення війни у 2027 році

Базове припущення KSE залишається незмінним: аналітики виходять із завершення повномасштабної війни у другій половині 2027 року.

Якщо війна триватиме довше, потреби України у фінансуванні суттєво зростуть, а передбаченої у прогнозі міжнародної підтримки буде недостатньо.

Нагадаємо, раніше інвестиційна група ICU також спрогнозувала дворічну рецесію: ВВП України, за її оцінкою, скоротиться на 0,6% у 2026 році та ще на 1,9% у 2027-му.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності