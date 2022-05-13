Арестович: Росія намагається домовитися з ЄС, щоб зупинити війну, зберігши за собою окуповані території

Кремль нині посилає своїх емісарів до країн Євросоюзу, щоб ті спробували домовитися та заморозити військовий конфлікт в Україні, зберігши при цьому за РФ тимчасово окуповані території.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це розповів радник керівника офісу президента Олексій Арестович в ефірі ФЕЙГІН LIVE.

За його словами, представники Москви говорять у такому ключі: "Всі ми трохи погарячкували, просимо зрозуміти і пробачити".

Мабуть, тому радник президента Туреччини Ібрагім Каліна заявив, що за його інформацією, Росія хоче сісти за стіл переговорів і з Україною, і із Заходом, щоб укласти нову велику угоду.

З цієї причини президент Франції Еммануель Макрон пропонував поступитися суверенітетом України для збереження обличчя російського лідера Володимира Путіна.

"І вся радісна суєта французів, німців і турків говорить про те, що Росія намагається сторгуватися, укласти "Мінськ-3". На що президент України Зеленський сказав, що Макрон йому запропонував поступитися суверенітетом України, і після цього Путін заспокоївся", - резюмував Арестович, додавши, що Україна відвойовуватиме свої території, поки не вижене ворога.

Зазначимо, що Збройні сили України активно підтримують міжнародні партнери, передаючи їй сучасну зброю, таким чином цілком імовірно, що до кінця літа українська армія спробує вигнати Росію на позиції, які вона займала до 24 лютого.