Україна спробує до кінця літа відкинути окупантів зі своєї території, - генерал США

Збройні сили України активно підтримують міжнародні партнери, передаючи їй сучасну зброю, таким чином цілком імовірно, що до кінця літа українська армія спробує вигнати Росію на позиції, які вона займала до 24 лютого.

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Таку думку озвучив колишній командувач сил США у Європі Бен Ходжес в інтерв'ю CNN.

Він пророкує швидкий перехід України до контрнаступу і заявив, що українці "спробують до кінця літа повернути Росію на рубежі, які вона займала до 24 лютого".

На його думку, РФ "немає сотень тисяч нових солдатів або нових танків, готових вступити в бій". Ходжес каже, що контрнаступ Києва може початися "найближчими тижнями".

"Мені здається, йдеться про тижні, оскільки велика робота була зроблена Сполученими Штатами та їхніми союзниками, щоб найближчими тижнями збільшити потенціал України", - заявив колишній військовий.

На його думку, перше вікно можливостей для ЗСУ відчинилося, коли російські військові покинули Київську область. Але тоді ЗСУ ним не скористалися. Росіянам вдалося перегрупуватися і розпочати новий наступ, але вже на сході та півдні.

"Гарна новина в тому, що росіяни почали наступ на Донбас не підготувавшись. І саме тому ми бачимо такі незначні успіхи за останні два тижні, на фронті завдовжки 300 миль. Там немає області основного удару. Вони не в змозі зосередити свої наступальні можливості. І напевно, за такий короткий час вони не змогли навчитися проводити те, що я назвав би загальними операціями, тобто поєднання дій наземних, морських та повітряних сил, спецназу та кібервійськ", - вважає Ходжес.

На думку радника керівника Офісу президента ОлексіяАрестовича Україна має всі шанси після отримання західного озброєння перейти в контрнаступ і завдати військової поразки РФ.