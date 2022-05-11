- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Військова розвідка США вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут
Військова розвідка США вважає, що жодна із сторін війни в Україні не перемагає на полі бою, і ситуація зайшла у глухий кут.
Про це повідомляє Sky News.
"Російські війська не перемагають, і українці не перемагають, і ми тут у певному безвиході", — цитує видання главу Розвідувального управління Міністерства оборони США Скотта Берр'єра.
Він додав, що під час воєнного конфлікту було вбито від 8 до 10 російських генералів. Україна стверджує, що це число ближче до 12.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За словами Берр'єра, війна забрала тисячі життів мирних жителів, змусила мільйони українців втекти та перетворила міста на руїни.
Водночас країні-агресору особливо нічого "показати, крім смуги території на півдні та незначних завоювань на сході".
Нагадаємо, за даними розвідки США, Путін готується до затяжного конфлікту і його цілі сягають далеко за межі Донбасу. Крім захоплення Донецької та Луганської областей та взяття під контроль Херсона, російські війська потенційно захочуть продовжити сухопутний міст у Придністров'ї.
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вважає, що немає ознак швидкого завершення російсько-української війни. Він заявив, що Україна прагне досягти перемоги у війні якнайшвидше, відновити свою територіальну цілісність та розпочати відновлення зруйнованого майна, зокрема за кошти, конфісковані у Росії.
На думку радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича Україна має всі шанси після отримання західного озброєння перейти в контрнаступ і завдати військової поразки РФ.