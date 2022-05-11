Військова розвідка США вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут

Військова розвідка США вважає, що жодна із сторін війни в Україні не перемагає на полі бою, і ситуація зайшла у глухий кут.

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Про це повідомляє Sky News.

"Російські війська не перемагають, і українці не перемагають, і ми тут у певному безвиході", — цитує видання главу Розвідувального управління Міністерства оборони США Скотта Берр'єра.

Він додав, що під час воєнного конфлікту було вбито від 8 до 10 російських генералів. Україна стверджує, що це число ближче до 12.

За словами Берр'єра, війна забрала тисячі життів мирних жителів, змусила мільйони українців втекти та перетворила міста на руїни.

Водночас країні-агресору особливо нічого "показати, крім смуги території на півдні та незначних завоювань на сході".

Нагадаємо, за даними розвідки США, Путін готується до затяжного конфлікту і його цілі сягають далеко за межі Донбасу. Крім захоплення Донецької та Луганської областей та взяття під контроль Херсона, російські війська потенційно захочуть продовжити сухопутний міст у Придністров'ї.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вважає, що немає ознак швидкого завершення російсько-української війни. Він заявив, що Україна прагне досягти перемоги у війні якнайшвидше, відновити свою територіальну цілісність та розпочати відновлення зруйнованого майна, зокрема за кошти, конфісковані у Росії.

На думку радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича Україна має всі шанси після отримання західного озброєння перейти в контрнаступ і завдати військової поразки РФ.