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Окупанти намагаються не допустити просування українських військ у напрямку держкордону на Харківщині, - Генштаб
Найбільша активність російських окупантів спостерігалася на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зокрема, ворог зосередив зусилля на тому, щоб не допустити подальшого просування українських військ у напрямку державного кордону в Харківській області.
Про це йдеться у звіті Генерального Штабу ЗСУ.
За інформацією Генштабу, найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
"Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України, здійснюють ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ та північний схід від міста Харків", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зокрема, На Ізюмському напрямку російські військові зосереджують основні зусилля на нанесенні вогневого ураження українським підрозділам у визначеному районі. На Донецькому напрямку окупанти продовжують наступальні дії з метою взяття під повний контроль місто Рубіжне, Лиман та Сєвєродонецьк.
"Не припиняє штурмових дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії. В місті Маріуполь ворог блокує наші підрозділи у районі заводу “Азовсталь”. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії. Наносить ракетно-бомбові удари", - додали у Генштабі.
За минулу добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено чотири БПЛА типу Орлан-10. Крім того, однією з бригад десантно-штурмових військ ЗСУ було знищено один вертоліт Мі-24.
На території Донецької та Луганської областей ЗСУ за минулу добу відбили 12 атак ворога, знищили 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 7 автомобілів та 2 одиниці спеціальної інженерної техніки супротивника.
Нагадаємо, радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна має всі шанси після отримання західного озброєння перейти у контрнаступ і завдати воєнної поразки РФ.
Водночас президент Володимир Зеленський просить не очікувати від Збройних сил щотижневих і щоденних перемог на полі бою.