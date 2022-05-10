Російська армія знову обстріляла прикордонні території Сумщини та Чернігівщини, - Держприкордонслужба

Армія Російської Федерації ввечері 10 травня знову обстріляла прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Близько 19 години ворожі літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонних територіях Шосткінського району Сумщини", - йдеться у повідомленні.

Також відбулося два обстріли з мінометів території Городнянського району Чернігівщини, які велися з боку російського села Нові Юрковичі.

Нагадаємо, 29 квітня з російського села Городище на територію Сумської області було випущено понад 30 мінометних снарядів. Наступного дня ворог обстріляв і український пункт пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині.