Російські війська обстріляли Чернігівську область

Небо над Чернігівщиною знову пронизують ворожі міни та дрони. 30 квітня українські прикордонники зафіксували обстріл із Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка".

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Ворог зробив близько 40 пострілів із міномета 120-мм калібру. Прикордонні наряди під час обстрілу не постраждали.

Також ворог проводив повітряну розвідку прикордонної інфраструктури на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби "Горськ" та "Добрянка".

Зазначимо, що російські окупанти постійно обстрілюють прикордонні області.

Тож мешканцям Сумської та Чернігівської областей заборонили наближатися до кордону ближче ніж на 1 кілометр вдень та на 20 кілометрів уночі.

Нагадаємо, із російського села Городище по території Сумської області 29 квітня випустили понад 30 мінометних снарядів.

А 22 квітня російські війська обстріляли наших прикордонників у Чернігівській області.