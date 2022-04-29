Россияне обстреляли Сумскую область: выпустили более 30 мин

Из российского села Городище по территории Сумской области сегодня утром выпустили более 30 минометных снарядов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Украинские пограничники зафиксировали прилеты более 30 минометных мин, которые оккупанты выпустили со стороны российского села Городище.

"В одном случае враг стрелял по раздорожью между тремя селами Шосткинского района Сумской области", — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время второго обстрела мины разрывались на окраине одного из этих сел.

Отметим, что российские оккупанты постоянно обстреливают приграничные области.

Так, 23 апреля российские войска обстреляли села Атинское и Бояро-Лежачее Сумской области.

А 22 апреля российские войска обстреляли наших пограничников в Черниговской области.