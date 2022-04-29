Росіяни обстріляли Сумську область: випустили понад 30 мінометних снарядів

З російського села Городище на територію Сумської області сьогодні вранці випустили понад 30 мінометних снарядів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Українські прикордонники зафіксували прильоти понад 30 мінометних мін, які окупанти випустили з російського села Городище.

"В одному випадку ворог гатив роздоріжжям між трьома селами Шосткинського району Сумської області", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що під час другого обстрілу міни розривалися на околиці одного із цих сіл.

Зазначимо, що російські окупанти постійно обстрілюють прикордонні області.

Так, 23 квітня російські війська обстріляли села Атинське та Бояро-Лежаче Сумської області.

А 22 квітня російські війська обстріляли наших прикордонників у Чернігівській області.