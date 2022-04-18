Сумська область вперше отримала на відбудову 250 млн грн

Сумська область отримала перші 250 млн грн допомоги від уряду на відновлення зруйнованих територій та інфраструктури, повідомив голова обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

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"Треба відремонтувати та відновити будинки, забезпечити всі житлово-комунальні послуги у звичайному режимі. На це Сумщина вже отримує від уряду перші 250 млн грн. Роботи розпочнуться лише на розмінованих територіях", – повідомив Живицький.

Паралельно від відмітив, що до початку травня очікуються пропозиції щодо нової схеми теплопостачання міста та проєкту відновлення Охтирської ТЕЦ. Вона потребує відновлення до початку опалювального сезону 2022-2023 років.

Нагадаємо, що разом із тим у звільнених від російських загарбників селищах Вільхівці та Мала Рогань Харківської області електрику відновили у 140 споживачів, а в селищі Мала Данилівка роботи з електропостачання виконано на 100%.