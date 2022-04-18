Сумская область впервые получила на восстановление 250 млн грн.

Сумская область получила первые 250 млн грн помощи от правительства на восстановление разрушенных территорий и инфраструктуры, сообщил глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

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"Надо отремонтировать и восстановить дома, обеспечить все жилищно-коммунальные услуги в обычном режиме. На это Сумщина уже получает от правительства первые 250 млн. грн. Работы начнутся только на разминированных территориях", - сообщил Живицкий.

Параллельно отметил, что до начала мая ожидаются предложения по новой схеме теплоснабжения города и проекту восстановления Ахтырской ТЭЦ. Она нуждается в восстановлении до начала отопительного сезона 2022-2023 годов.

Напомним, что вместе с тем в освобожденных от российских захватчиков поселках Ольховцы и Малая Рогань Харьковской области электричество возобновили у 140 потребителей, а в поселке Малая Даниловка работы по электроснабжению выполнены на 100%.