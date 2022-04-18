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Недвижимость
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Сумская область впервые получила на восстановление 250 млн грн.

Сумская область впервые получила на восстановление 250 млн грн.

Сумская область получила первые 250 млн грн помощи от правительства на восстановление разрушенных территорий и инфраструктуры, сообщил глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

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"Надо отремонтировать и восстановить дома, обеспечить все жилищно-коммунальные услуги в обычном режиме. На это Сумщина уже получает от правительства первые 250 млн. грн. Работы начнутся только на разминированных территориях", - сообщил Живицкий.

Параллельно отметил, что до начала мая ожидаются предложения по новой схеме теплоснабжения города и проекту восстановления Ахтырской ТЭЦ. Она нуждается в восстановлении до начала отопительного сезона 2022-2023 годов.

Напомним, что вместе с тем в освобожденных от российских захватчиков поселках Ольховцы и Малая Рогань Харьковской области электричество возобновили у 140 потребителей, а в поселке Малая Даниловка работы по электроснабжению выполнены на 100%.

Автор:
Максим Беркаль