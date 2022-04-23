Российские войска обстреляли два села в Сумской области

Сегодня, 23 апреля, российские войска обстреляли села Атинское и Бояро-Лежачее Сумской области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, в результате артиллерийского обстрела со стороны России в психоневрологическом интернате села Атинского выбиты все окна и двери. Человеческих жертв нет.

В свою очередь, в селе Бояро-Лежачее повреждены территории частных домов. Глава ОГА отметил, что там также обошлось без жертв.

"Я прошу вас быть бдительными и осторожными на эти выходные, ведь есть вероятность различных провокаций со стороны врага. Помните, что война продолжается, а мы с вами – пограничная область", – написал Живицкий.

Напомним, сегодня, 23 апреля, на территории Горской общины Луганской области в результате обстрела оккупантов погибли шесть человек.

Ранее сообщалось, что российские военные открывали огонь по нескольким городам и селам Луганской области.

Кроме этого, российские войска сегодня нанесли ракетный удар по Одессе. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в результате обстрелы приморского города погибли восемь человек.