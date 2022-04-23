Оккупанты снова обстреляли Золотое, погибли шесть человек

На территории Горской общины Луганской области в результате обстрела оккупантов погибли шесть человек.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По словам главы ОВА, этот район в течение дня подвергся плотному огню россиян.

"Так, около 15:00 после артиллерийских обстрелов погибли двое жителей Золотого. Несколько человек получили ранения. К сожалению, не всех удалось спасти", – написал Гайдай.

Глава ОВА отметил, что позднее еще были найдены несколько тел без признаков жизни.

"Всего в настоящее время погибли шесть жителей общины", – подчеркнул Гайдай.

Ранее сообщалось, что российские военные открывали огонь по нескольким городам и селам Луганской области.

В результате обстрелов в регионе возникли многочисленные пожары, также есть пострадавшие и погибшие.