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Окупанти знову обстріляли Золоте, загинули шестеро людей

Окупанти знову обстріляли Золоте, загинули шестеро людей
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

На території Гірської громади Луганської області внаслідок обстрілу окупантів загинуло шестеро людей.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Фото 2 — Окупанти знову обстріляли Золоте, загинули шестеро людей

За словами глави ОВ, цей район на протязі дня піддався щільному вогню росіян . _

"Так, близько 15:00 після артилерійського обстрілу загинули двоє мешканців Золотого. Кілька людей отримали поранення. На жаль, не всіх вдалося врятувати", - написав Гайдай .

Фото 3 — Окупанти знову обстріляли Золоте, загинули шестеро людей

Глава ОВА зазначив, що пізніше ще було знайдено кілька тіл без ознак життя.

"Усього нині загинули шість мешканців громади", – наголосив Гайдай .

Раніше повідомлялося, що російські військові відкривали вогонь по кількох містах та селах Луганської області.

Внаслідок обстрілів у регіоні виникли численні пожежі, також є постраждалі та загиблі.

Автор:
Дмитро Нарожний