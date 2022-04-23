Російські війська обстріляли два села на Сумщині

Сьогодні, 23 квітня, російські війська обстріляли села Атинське та Бояро-Лежаче Сумської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної держадміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, внаслідок артилерійського обстрілу з боку Росії у психоневрологічному інтернаті села Атинського вибито всі вікна та двері. Людських жертв немає.

У свою чергу, в селі Бояро - Лежачі пошкоджені території приватних будинків. Голова ОДА наголосив, що там також про болося без жертв.

"Я прошу вас бути пильними та обережними на ці вихідні, адже є ймовірність різних провокацій з боку ворога. Пам'ятайте, що війна триває, а ми з вами – прикордонна область", – написав Живицький .

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, на території Гірської громади Луганської області внаслідок обстрілу окупантів загинуло шестеро людей.

Раніше повідомлялося, що російські військові відкривали вогонь по кількох містах та селах Луганської області.

Крім цього, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по Одесі. За словами президента України Володимира Зеленського, внаслідок обстрілу приморського міста загинули вісім людей.