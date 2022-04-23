Украинских пограничников снова обстреляли с территории России

Российские военные вечером 22 апреля обстреляли наших пограничников в Черниговской области. Оккупанты открыли огонь с территории государства-агрессора по участку отдела "Горск".

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Враг выпустил около 10 гранат из автоматического гранатомета. Они разорвались неподалеку от приграничного села Сеньковка.

"Это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговщины с российской территории после того, как Силы обороны Украины вытеснили захватчиков из области", - отметили в ГПСУ.

Двумя из трех предыдущих обстрелов враг также целил в участок границы вблизи Сеньковки, но в прошлые разы из минометов.

К счастью, никто из пограничников не пострадал.

Напомним, 15 апреля, российские войска открыли огонь из минометов по позициям украинских пограничников в Черниговской области.