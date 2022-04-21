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С 21 апреля в Черниговской области запрещено ходить в лес
В Черниговской области для населения начал действовать запрет посещения лесов и въезда в них транспортных средств (кроме транзитных путей) на время военного положения.
Соответствующее распоряжение №147 издал 20 апреля начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, сообщил в своем Telegram-канале глава ОВА.
По словам Чауса, запрет не касается представителей Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Нацгвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Министерства внутренних дел, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Кроме этого, распоряжение не распространяется на сотрудников коммунальных служб, органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также специализированных лесохозяйственных предприятий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, с 24 марта в Ровенской области запрещено посещать лес по любому поводу. Такое ограничение будет действовать на время военного положения.
Ранее в Киевской области населению также запретили посещать леса, причем как пешком, так и на транспорте.