З 21 квітня на Чернігівщині заборонено ходити в ліс

У Чернігівській області для населення почала діяти заборона відвідування лісів та в'їзду до них транспортних засобів (крім транзитних шляхів) на час воєнного стану.

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Відповідне розпорядження №147 видав 20 квітня начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, повідомив у своєму Telegram-каналі голова ОВД.

За словами Чауса, заяв не стосується представників Збройних сил України, Держприкордонслужби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Нацгвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій .

Крім цього, розпорядження не поширюється на працівників комунальних служб, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також спеціалізованих лісогосподарських підприємств.

Нагадаємо, з 24 березня на Рівненщині заборонено відвідувати ліс з будь-якого приводу. Таке обмеження діятиме на час воєнного стану.

Раніше на Київщині населенню також заборонили відвідувати ліси, причому як пішки, так і на транспорті.