В Ровенской области запретили посещать леса

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что с 24 марта в регионе запрещено посещать лес по любому поводу.

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Такое ограничение будет действовать на время военного положения. Соответствующий указ Коваль подписал 23 марта.

Уточняем, что ограничение не распространяется на Вооруженные силы Украины, представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления. Также те, кто работает с лесом, могут его посещать в случае необходимости.

Ранее в Киевской области населению запретили посещать леса, причем как пешком, так и на транспорте.

Кроме военных запрет на посещение лесных массивов не касается органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и тех учреждений, которые используются для лесохозяйственной цели в период военного положения.

Очевидно, что запреты такого рода вводят из соображений безопасности мирного населения.

Фото: ua.depositphotos.com