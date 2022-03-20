В Киевской области запретили гулять в лесах

В Киевской области населению запрещено посещать леса, причем как пешком, так и на транспорте.

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Как сообщает пресс-служба Вышгородской районной государственной администрации, исключением являются транзитные пути.

По информации РГА, запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) автотранспортом и на другой самоходной технике.

При этом запрет не распространяется на: Вооруженные силы Украины, командование видов, отдельных родов войск ВСУ, управление оперативных командований Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Министерства внутренних дел Украины.

Кроме этого, запрет на посещение лесных массивов не касается также других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и тех учреждений, которые используются для лесохозяйственной цели в период военного положения.

Напомним, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении режима военного положения еще на 30 дней.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение.