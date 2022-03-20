На Київщині заборонили гуляти у лісах

У Київській області населенню заборонено відвідувати ліси, причому як пішки, так і на транспорті.

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Як повідомляє прес-служба районної державної адміністрації Вишгороду, винятком є транзитні шляхи.

За інформацією РДА, забороняється відвідування лісів населенням та в'їзд до лісів Київської області (крім транзитних шляхів) автотранспортом та іншою самохідною технікою.

При цьому заборона не поширюється на: Збройні сили України, командування видів, окремих пологів військ ЗСУ, управління оперативних командувань Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України.

Крім цього, заборона на відвідування лісових масивів не стосується також інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та тих установ, що використовуються для лісогосподарських цілей у період воєнного стану.

Нагадаємо, 14 березня президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт щодо продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.