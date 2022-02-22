У Київській області незаконно привласнили понад 100 гектарів лісових угідь (ФОТО)

Співробітники Служби безпеки України нейтралізували в Київській області організоване злочинне угруповання, учасники якого проводили масштабні угоди із землею лісового фонду України.

Як передає прес-центр СБУ, зловмисники незаконно переоформляли державні земельні ділянки на підставних осіб для продажу.

У СБУ зазначають, що учасники схеми нелегально вивели із держвласності понад 100 гектарів лісових угідь на території регіону.

За попередніми даними, протиправна діяльність організаторів угод завдала державі збитків на понад 1 млрд грн.

Крім того, перевіряється інформація щодо оформлення землі на учасників незаконних збройних формувань окупованої частини Донецької та Луганської областей.

До складу угруповання входило близько 30 людей. Серед них приватні та державні реєстратори, нотаріуси, адвокати, землевпорядники та колишні працівники Держгеокадастру.

Правоохоронці повідомили, що учасники злочинної групи незаконно виводили ділянки лісових угідь із держвласності та переоформляли їх на представників підконтрольних комерційних структур.

Після цього зловмисники планували змінити цільове призначення землі під забудову для продажу афілійованим компаніям.

Співробітники СБУ задокументували факти присвоєння земель державного фонду на територіях Бучанської, Боярської, Ірпінської та Дмитрівської ВТГ.

Під час обшуків за місцями проживання учасників угруповання правоохоронці виявили:

комп'ютерну техніку та документи з доказами протиправної діяльності,

штампи та печатки приватних реєстраторів, які вони використовували для проведення угод.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру та обрання судом запобіжного заходу.

На привласнені земельні ділянки накладено арешт, готуються матеріали щодо повернення їх до державної власності.

Заходи щодо викриття правопорушень проводилися співробітниками СБУ у місті Києві та Київській області спільно з Національною поліцією при процесуальному керівництві Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, СБУ викрила посадових осіб однієї із селищних рад Київської області, які здійснили багатомільйонні махінації із земельними ділянками в Обухівському районі.

Раніше Служба безпеки України виявила в одній із районних рад Київської області масштабну схему здирництва грошей у громадян за вирішення земельних питань.