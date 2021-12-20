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Под Киевом чиновники продали землю стоимостью 800 млн грн почти в 15 раз дешевле
СБУ разоблачила должностных лиц одного из поселковых советов Киевской области, которые совершили многомиллионные махинации с земельными участками в Обуховском районе.
Злоумышленники организовали продажу земли подконтрольной частной структуре. В результате они нанесли территориальной громаде ущерб более чем на 700 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.
Следствие установило, что чиновники поселкового совета привлекли к противоправной сделке субъекта оценочной деятельности — он сделал выводы об экспертной денежной оценке земельных участков, предназначенных под застройку. В документе стоимость земель указана значительно меньше реальной.
На основании этого заключения поселковый совет продал подконтрольной частной структуре семь земельных участков общей площадью более 26 гектаров. За них громаде заплатили 55 млн грн, а средняя рыночная стоимость этой земли, по оценкам специалистов, составляет почти 800 млн грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Правоохранители провели 26 обысков на местах работы и проживания злоумышленников, в их ходе изъята документация по продаже земли.
Продолжается досудебное расследование.
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