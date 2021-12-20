Под Киевом чиновники продали землю стоимостью 800 млн грн почти в 15 раз дешевле

СБУ разоблачила должностных лиц одного из поселковых советов Киевской области, которые совершили многомиллионные махинации с земельными участками в Обуховском районе.

Злоумышленники организовали продажу земли подконтрольной частной структуре. В результате они нанесли территориальной громаде ущерб более чем на 700 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что чиновники поселкового совета привлекли к противоправной сделке субъекта оценочной деятельности — он сделал выводы об экспертной денежной оценке земельных участков, предназначенных под застройку. В документе стоимость земель указана значительно меньше реальной.

Проданная земля. Фото: СБУ

На основании этого заключения поселковый совет продал подконтрольной частной структуре семь земельных участков общей площадью более 26 гектаров. За них громаде заплатили 55 млн грн, а средняя рыночная стоимость этой земли, по оценкам специалистов, составляет почти 800 млн грн.

Правоохранители провели 26 обысков на местах работы и проживания злоумышленников, в их ходе изъята документация по продаже земли.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее суд удовлетворил иск и вернул столичной громаде здание кинотеатра "Молодежный", которое находится в Святошинском районе. Оно незаконно выбыло из коммунальной собственности в пользу частных лиц. Здание кинотеатра "Молодежный" находится на улице Рубежевской в ​​ Киеве и построено еще в 1958 году.

В Октябре 2021 года Большая палата Верховного суда 5 октября 2021 года оставила в собственности ООО "С.П.Т.", аффилированного с компанией Auchan Retail International, граничащий с территорией Одессы участок площадью 11,9 га, где планируется построить торгово-развлекательный центр. До этого участок арестовали и передали АРМА.