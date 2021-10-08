Верховный суд вернул "Ашану" участок под строительство ТРЦ в Одессе

Большая палата Верховного суда 5 октября оставила в собственности ООО "С.П.Т.", аффилированного с компанией Auchan Retail International, граничащий с территорией Одессы участок площадью 11,9 га, где планируется построить торгово-развлекательный центр.

Как сообщает "Думская", Верховный суд оставил в силе решение Северного апелляционного хозяйственного суда, удовлетворившего иск компании о признании недействительным договора продажи ранее арестованного участка, заключенного между Нацагентством по выявлению, розыску и управлению активами, полученными преступным путем (АРМА) и ООО "Пелучо" в 2019 году.

До ноября 2011 года эта земля на территории села Лиманка (ранее Мизикевича) принадлежала Институту виноградарства и виноделия имени Таирова Национальной академии аграрных наук, однако та решила от этих участков отказаться, передав его Овидиопольской райадминистрации Одесской области.

Затем участки были выделены 14 физлицам. Некоторые из них перепродавались, но в итоге все попали в собственность двух юрлиц — ООО "С.П.Т" и ООО "АБС Технолоджи". Целевое назначение данной территории было изменено на строительство ТРЦ.

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В 2013 году собственником этих двух компаний стала французская Auchan Retail International, планировавшая построить крупнейший в Одесской области ритейл-парк Les Vignes. На первом этапе планировалось построить гипермаркет "Ашан" площадью 15 тысяч квадратных метров, галерею магазинов в 4 тысячи квадратных метров и паркинг на 3,6 тысячи машиномест, на втором — ритейл-парк площадью 42 тысячи квадратных метров, а на третьем — ТРЦ площадью 35 тысяч квадратных метров.

Однако в марте 2019 года в Приморский районный суд Одессы обратился старший следователь по рассмотрению уголовных дел органов прокуратуры Одесской области, попросивший арестовать земучастки, поскольку выяснилось, что Овидиопольская РГА якобы не получала разрешение Кабинета министров на смену целевого назначения участка площадью более 10 га, из чего усматривалось завладение некими лицами госимуществом в виде сельхозземель.

Участки арестовали и передали АРМА. Оно, в свою очередь, решило, что управлять землей не может, и без ведома "Ашана" продало землю на торгах малоизвестной компании "Пелучо" по цене менее 5% от рыночной стоимости — всего 8,7 млн грн. Бенефициаром компании значится Ирина Маринина, которая также является основателем киевской мастерской красоты "Все для тебя".

Все поле, на котором планируется разместить ТРЦ, имеет площадь около 27 га и разделено на три участка. Территория расположена между Таировским кладбищем, проспектом Небесной Сотни (Маршала Жукова) и микрорайоном Радужный, относящемуся к территории села Лиманка. Помимо вышеупомянутого участка, "С.П.Т." владело еще около 1,3 га, а у "АБС Технолоджи" было около 13,7 га.

Как прокомментировали Delo.ua в пресс-службе "Ашана", на сегодня судебные тяжбы по этим двум участкам продолжаются. При этом отмена продажи земли не означает снятия с нее ареста, и следующим этапом в компании намерены добиваться именно этого. В то же время о дальнейших планах до завершения всех судов в "Ашане" говорить не готовы.

Гендиректор "Ашан Ритейл Украина" Виктория Луценко в комментарии Ассоциации ритейлеров Украины поприветствовала окончательное решение по вопросу о собственности первого из участков.

"Мы приветствуем решение Верховного суда по делу "Ашана". Считаем его справедливым и подтверждающим возможность защиты инвестиций в Украине не только для "Ашана", но и для других международных инвесторов. Теперь мы готовы наверстывать потерянное время и активно развиваться в Украине", — отметила она.

Луценко также выразила благодарность Офису президента, Министерству юстиции, временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам защиты прав инвесторов и посольству Франции в Украине.

Отметим, что на сегодня у "Ашана" только один гипермаркет в Одесской области — в ТРЦ "Ривьера", расположенном при въезде в село Фонтанка со стороны областного центра.