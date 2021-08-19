Крупнейший в Украине ТРЦ Respublika Park назвал дату официального открытия

Торжественное открытие торгово-развлекательного центра Respublika Park на Кольцевой дороге в Киеве состоится 26 октября.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины со ссылкой на генерального директора ТРЦ Юлию Счастливую.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отмечается, что по состоянию на начало августа компания уже имела договоренности с более чем 70% потенциальных арендаторов.

Якорными арендаторами центра стали: инновационный технологический парк развлечений Neopolis (10 тысяч квадратных метров), супермаркет "Сильпо" в новом формате площадью более 10 тысяч квадратных метров, многозальный кинотеатр Multiplex — 8420 квадратных метров, группа компаний Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho) площадью более 7 тысяч квадратных метров.

Среди ключевых арендаторов центра в fashion-сегменте будут магазины компании MTI (Intertop, Ecco, Geox, Skechers, Timberland, Marc O'Polo, The North Face, Vans, Armani Exchange, Tous, Pandora и другие) общей площадью более 2 тысячи квадратных метров и магазины группы MD Fashion (Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Diesel, Under Armor, STEM, Mexx, Etam) общей площадью до 2 тысяч квадратных метров.

Также в ТРЦ будут магазины крупнейших национальных сетей электроники ("Фокстрот", Comfy, Eldorado, "Цитрус", "Алло"), крупнейший магазин детских товаров сети "Антошка", магазин Brocard и другие магазины с продукцией для красоты и здоровья, спорта и отдых.

Напомним, общая площадь Respublika Park составляет 300 тысяч квадратных метров, а арендная — 135 тысяч.

Строительство ТРЦ началось весной 2012 года, и изначально ввод в эксплуатацию планировался в четвертом квартале 2014 года, однако затем сроки перенесли на март 2015 года, но в итоге в 2015 году строительство было заморожено при готовности 80%.