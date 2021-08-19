Крупнейший в Украине ТРЦ Respublika Park назвал дату официального открытия

Торжественное открытие торгово-развлекательного центра Respublika Park на Кольцевой дороге в Киеве состоится 26 октября.
Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины со ссылкой на генерального директора ТРЦ Юлию Счастливую.
Отмечается, что по состоянию на начало августа компания уже имела договоренности с более чем 70% потенциальных арендаторов.
Якорными арендаторами центра стали: инновационный технологический парк развлечений Neopolis (10 тысяч квадратных метров), супермаркет "Сильпо" в новом формате площадью более 10 тысяч квадратных метров, многозальный кинотеатр Multiplex — 8420 квадратных метров, группа компаний Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho) площадью более 7 тысяч квадратных метров.
Среди ключевых арендаторов центра в fashion-сегменте будут магазины компании MTI (Intertop, Ecco, Geox, Skechers, Timberland, Marc O'Polo, The North Face, Vans, Armani Exchange, Tous, Pandora и другие) общей площадью более 2 тысячи квадратных метров и магазины группы MD Fashion (Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Diesel, Under Armor, STEM, Mexx, Etam) общей площадью до 2 тысяч квадратных метров.
Также в ТРЦ будут магазины крупнейших национальных сетей электроники ("Фокстрот", Comfy, Eldorado, "Цитрус", "Алло"), крупнейший магазин детских товаров сети "Антошка", магазин Brocard и другие магазины с продукцией для красоты и здоровья, спорта и отдых.
Напомним, общая площадь Respublika Park составляет 300 тысяч квадратных метров, а арендная — 135 тысяч.
Строительство ТРЦ началось весной 2012 года, и изначально ввод в эксплуатацию планировался в четвертом квартале 2014 года, однако затем сроки перенесли на март 2015 года, но в итоге в 2015 году строительство было заморожено при готовности 80%.