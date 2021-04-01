Самый большой ТРЦ в Украине инвесторы планируют открыть до конца 2021 года

В 2021 году на Теремках планируют открыть торгово-развлекательный центр Respublika Park, который строят на протяжении девяти лет.

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Об этом рассказал глава наблюдательного совета инвестиционного фонда "Каскад-Инвест" Анатолий Шахновский. По его словам, ТРЦ планируют сдать в эксплуатацию уже в мае, а открыть для посетителей в конце этого года.

"Мы приобрели все права и уже активно инвестируем в достройку ТРЦ. Считаем, что этот проект будет успешным, в том числе, за счет новой концепции. Это будет самый большой торговый центр в Украине, площадью 300 тысяч квадратных метров, где разместятся около 500 магазинов, парк развлечений с применением самых последних технологий, около 50 ресторанов, кинотеатры", — заявил Шахновский.

Топ-менеджер также подчеркнул, что торгово-развлекательный центр планируют открыть до конца 2021 года.

"Если не будет форс-мажоров, связанных с пандемией, объект будет введен в эксплуатацию в мае этого года, и открыт для посетителей в 4 квартале этого года. Как я уже сказал, с новой концепцией, а также ребрендингом на Respublika Park", — отметил Шахновский.

Как сообщалось ранее, в марте этого года на фасаде МФК Gulliver был установлен самый большой светодиодный экран в Европе.

LED экраны, которые заменили устаревшую наружную рекламу, состоят из 5 частей: широкоформатного видеодисплея размером более 1 500 квадратных метров, а также дисплеев размером чуть больше 600 квадратных метров каждый, а также 400 и 200 квадратных метров.

Напомним, шведский ритейлер одежды H&M откроет первый магазин в Харькове в мае 2021 года в новом торгово-развлекательном центре Nikolsky, расширив сеть в Украине до шести торговых точек.