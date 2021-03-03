Бизнес вчера, 18:54

H&M в мае откроет первый магазин в Харькове

Компания арендует площади в новом ТРЦ в самом центре города

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Шведский ритейлер одежды H&M откроет первый магазин в Харькове в мае 2021 года в новом торгово-развлекательном центре Nikolsky, расширив сеть в Украине до шести торговых точек. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

Общая площадь магазина составит 2,1 тысячи квадратных метров, из которых около 1,7 тысячи квадратных метров придется на торговую зону.

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В H&M отмечают, что пространство магазина будет отличаться от других магазинов сети в Украине обновленной интерьерной концепцией. Покупателей ожидает широкий ассортимент женской, мужской, подростковой и детской одежды.

"Арендатор уже принял помещение и активно ведет работы", — отметил операционный директор Budhouse Group Максим Гаврюшин.

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ТРЦ Nikolsky расположен на улице Пушкинской, 2 в центре Харькова. Общая площадь торгового центра составляет 106 тысяч квадратных метров, торговая — 53 тысячи. Паркинг рассчитан на 700 машиномест.

В ТРЦ уже подписаны договора аренды с представителями группы Inditex, Argo, MD Fashion, MTI, Nike, Puma, FLO, "Сiльпо", Multiplex и Sport Life.

Открытие ТРЦ Nikolsky запланировано на весну. Девелопером проекта является Budhouse Group. Компания выступает собственником и девелопером коммерческой, офисной, гостиничной и жилой недвижимости в Киеве, Черкассах, Херсоне, Одессе, Харькове и Запорожье.

Напомним, компания Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, открыл первый магазин в Украине в 2018 году.

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По данным в отчете компании, за девять месяцев 2020 финансового года H&M увеличил выручку на 10% до 156 млн шведских крон, тогда как рост продаж в гривне составил 5%.

При этом в третьем финансовом квартале (1 июня — 31 августа) компания увеличила выручку в своих украинских магазинах в гривне на 59%.

Отметим, что 11 июня 2020 года H&M открыл четвертую торговую точку в Украине в киевском ТРЦ Dream Town, а 1 августа — пятую, в ТРЦ Retroville.

ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц" создано в 2013 году. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром является Стефан Перссон. Уставный капитал компании составляет 696,9 тысяч грн.

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