Бизнес 20 минут назад

H&M нарастила выручку в Украине почти на 60%

за третий финансовый квартал продажи H&M в Украине составили 86 млн шведских крон ($9,65 млн), что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Корпорация Hennes&Mauritz AB (H&M, Швеция), которая владеет второй по величине в Европе сети магазинов одежды, в третьем финансовом квартале (1 июня — 31 августа) увеличила выручку в своих украинских магазинах на 59% в гривне.

Как свидетельствуют данные отчета компании, за третий финансовый квартал продажи H&M в Украине составили 86 млн шведских крон ($9,65 млн), что в 1,5 раза больше, чем за сопоставимый период 2019 года (56 млн шведских крон, или $6,28 млн), передает "Интерфакс-Украина".

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Таким образом, рост в шведских кронах составил 54%, а в гривне — 59%.

Компания за этот период запустила два новых магазина в Украине, расширив таким образом сеть до пяти объектов (все — в Киеве).

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В общей сложности, за девять месяцев финансового года H&M увеличил выручку на 10% — до 156 млн шведских крон (142 млн шведских крон за 9 мес.-2019 года), тогда как рост продаж в гривне составил 5%.

Как сообщалось, H&M 11 июня открыл четвертую торговую точку в Украине в ТРЦ Dream Town и 1 августа — пятую, в ТРЦ Retroville.

В 2019 года H&M в Украине открыл одну новую торговую точку и увеличил почти в четыре раза продажи, до 227 млн шведских крон (около $24 млн). 

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром является Стефан Перссон (Швеция). Уставный капитал компании составляет 696,9 тысяч грн.

Напомним, первый магазин H&M в Украине был открыт в августе 2016 года в ТРЦ Lavina Mall. Второй открыли через два года, в октябре 2018 года в ТРЦ Sky Mall.

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