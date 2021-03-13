12 мільйонів пікселів. На київському ТРЦ Gulliver встановили найбільший екран в Європі

На фасаді МФК Gulliver в березні 2021 року встановлено найбільший світлодіодний екран в Європі. LED екрани, які замінили застарілу зовнішню рекламу, складаються з 5 частин: широкоформатного відеодисплея розміром понад 1500 кв метрів, двох дисплеїв розміром трохи більше 600 кв метрів кожен, а також 400 кв метрів і 200 кв метрів.

Загальна площа всіх екранів складе близько 4 тис кв метрів. До цього найбільшим LED екраном був екран загальною площею понад 600 кв метра.

Як повідомляє пресслужба ТРЦ, екрани були встановлені в кілька етапів. Перший етап був завершений в жовтні 2019 року, другим завершальним етапом став кінець 2020 і початок 2021 року. Оновлений медіафасад стає ексклюзивним рекламним майданчиком, аудиторія якого перевищує 350 тисяч контактів щодня.

Проект виконано компанією Media Display за індивідуальним замовленням МФК Gulliver. Збирається вручну за 150 днів. При цьому серійного виробництва таких моделей не існує. Програмну розробку продукту з управління найбільшим Outdoor LED екраном виконала компанія Identity Invest.

LED екрани загальною площею близько 4 тис кв метрів на МФК Gulliver будуть розташовані на перетині ключових магістралей, дальність сприйняття інформації буде досягати 3-4 км. Загальна кількість пікселів складе більше 12 мільйонів. Кут огляду — 140 градусів. Екрани будуть призначені для демонстрації рекламних і розважальних матеріалів, в тому числі відео високої роздільної здатності. Основними особливостями екранів буде завидна чіткість, яскравість і "соковитість" зображення, що дозволяють отримувати картинку високої якості навіть в сонячний день. Така кількість світлодіодів дозволить відтворювати близько 282 трлн. кольорів і відтінків. Панелі захищені від пилу і вологи, не бояться ударів важкими предметами, граду, конструкції здатні витримати сильний вітер. Розраховані на 100 тис. Годин використання. Це перший в Україні, апаратно підтверджений, відео плеєр 8К (використовуваний кодак Н.265).

"Ми хотіли б, що б величезні світлодіодні екрани високого дозволу на фасаді ТРЦ стали невід'ємною частиною архітектурного дизайну комплексу будівель, його візитною карткою і гордістю, як при відкритті стало наше декоративне освітлення з боку бульвару Лесі Українки. — коментує проект генеральний директор МФК Gulliver Ірина Круппа, — у всьому світі світлодіодні екрани мають сучасний вигляд, відмінно працюють на привернення уваги потенційних покупців. Але крім цього, слід зазначити естетичність LED панелей, можливість органічного "вбудовування" в образ сучасного міста, економічність і, що важливо, екологічність.

Однією з особливостей екранів, буде те, що тепер інформація, яка буде з'являтися на екранах не обов'язково буде закріплена за одним екраном. Вона динамічна і плавно зможе переміщається по всій величезній поверхні всього полотна світлодіодних екранів. Контент буде по черзі відтворюватися на кожному із сегментів. Як зазначає маркетинг директор МФК Gulliver Катерина Жураковська: "LED панелі будуть мати можливість здійснювати прямі трансляції як концертів, футбольних матчів, так і інших подій. Технології розпізнавання аудиторії і машин дозволить адаптувати контент до змін навколишнього середовища (наприклад, при зміни погоди, аудиторії, ситуації на дорогах). Використовуючи інтерактивне обладнання, можна буде міняти контент на екранах ".

У найближчих планах посилити вражаючий відеоефект додатковим аудіоконтентом.