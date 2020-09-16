У Respublica FEST2020 будуть аватари, персональні гіди і фортеця в Minecraft — Андрій Зоїн

25-27 вересня у Старій фортеці Кам'янця-Подільського та ще у десяти містах України пройде ювілейний десятий фестиваль музики та стріт-арту Respublica FEST.

Сцени будуть розташовані на території в п'ять гектарів просто неба в локаціях Старої фортеці та Нового замку. Але через карантин формат фестивалю зміниться. Частково його проведут в онлайн-форматі, тому всі бажаючі зможуть безкоштовно приєднатися до трансляції з локацій фесту. Деякі музиканти також братимуть участь дистанційно: їнді виступи будуть демонструватись на великих екранах у Кам'янці-Подільському та будуть доступні для перегляду на YouTube.

Respublica FEST в оналайн-форматі — це не тільки панорамні стріми зі Старої фортеці, виступи гуртів на її баштах, повітряній кулі та digital art, але і новації, які в Україні на онлайн-івентах ще не ніхто не робив. Наприклад, персональні аватари. Але найбільш креативне, що придумали організатори Respublica FEST, — колаборація з однією із найпопулярніших ігор Minecraft.

"Ми будуємо фортецю, сцени та всі локації фестивалю в Minecraft. Якщо тобі недостатньо прямої трансляції фестивалю і ти хочеш більше взаємодіяти з іншими, то ця активність саме для тебе", — написав у Facebook директор Respublica FEST Андрій Зоїн. Всім, хто захоче приєднатися до фестивалю через Minecraft, достатньо буде завантажити гру.





У директора Respublica FEST Андрія Зоїна Delo.ua дізналося подробиці організації фестивалю, про те, як він бачить майбутнє фестивальних проєктів в найближчі два роки, а також, чому і як держава повинна змінити своє ставлення до культурної сфери.

Андрію, як вплинули на вашу діяльність карантинні обмеження?

Ця пандемія також застала нас, як і інші музичні фестивалі, зненацька. Ми не очікували, що буде так складно.

Але, на відміну від інших фестивалів, ми все ж таки не комерційний фестиваль, а більше освітньо-музична акція, яка робить акцент на розвиток локальної сцени, молодих гуртів.

Український культурний фонд відмітив наш фестиваль і в нас є його підтримка, тому нам було простіше переформатуватися, ніж таким великим фестивалям, як, наприклад, Atlas Weekend, UPark Fest чи Zaxidfest — їм, коли хедлайнери не можуть приїхати, проводити подію в онлайні, абсолютно не рентабельно.

Тобто ви вже навесні, коли почався карантин, стали думати про онлайн?

Так, вже з березня зрозуміли, що ніяких офлайн-подій бути не може. Тому почали вивчати, як роблять фестивалі за кордоном. І коли в Україні з'явилася велика акція — декілька міст об'єднались в онлайн-фестиваль Intercity Live і почали стрімити 12 годин музики з різних міст України, ми зрозуміли, що це якраз шанс повчитися, як воно працює. Додалися до Intercity Live, і зараз є одним з його організаторів — представляємо Хмельницький і Кам'янець-Подільський. Завдяки цьому фестивалю, який пройшов вже чотири рази, ми навчилися багато чому. Зрозуміли, як працює механіка стрімів: як знімати, як виходити в ефір і як шукати класний звук, і взагалі, побачили, як реагують люди.

І в чому найголовніша відмінність в організації онлайн-події від офлайн?

Для онлайн-фестивалів хедлайнери і взагалі музичне наповнення не настільки важливо, як інтерактив. Тобто, коли люди їдуть на звичайний музичний фестиваль, то їх цікавить на 50% лайн-ап, а ще на 50%, як ми дослідили, — колективний драйв, атмосфера. Коли вони можуть зустрічатись під сценою, знайомитися, важлива ейфорія, що існує на фестивалях. Саме за цим вони їдуть.

А коли на Intercity-фестивалі ми ставили хедлайнерів, то людина дивилася, максимум, 2-3 пісні, а потім їй ставало нудно. Так поступово аудиторія пропадала. Ми зрозуміли, що треба з нею працювати безпосередньо під час фестивалю.

Тому ми створили зум-чати, в які додавали глядачів, а потім ці зуми виводили на екрани, щоб вони могли бачити артиста, а артисти бачили їх, щоб махали один одному, танцювали. Люди можуть ставити питання митцям, а артисти, що відспівали 2-3 пісні, можуть відповідати. Такі штуки додають цікавості, тримають глядачів в ефірі.

Головне — інтерактив. Але дуже складно стерти кордон між монітором і фестивальним майданчиком. І коли нам вдасться це зробити, тоді в нас буде більше глядачів.

Придумали, як будете це робити на Respublica FEST?

Ми підгледіли цікаву штуку на Фолклендських островах. Коли виникла пандемія, в них зник туризм, і вони придумали хід — людина-гід з камерою GoPro на голові. В інтернет заходили 50-100 людей, і цей гід ходив по острову і показував різні краєвиди.

Ми подумали, якщо зробити апгрейд, пристосувавши під музичні події, додати різних фішок, така штука може бути цікавою глядачам. Тому з розробниками-айтішніками створили платформу для онлайн-перегляду фестивалю, де є опція "персональний гід". Тобто, на фестивалі у нас буде 10-20 волонтерів з камерами та навушниками, а людина за сотні кілометрів від події сможе керувати таким аватаром і казати, куди йому йти: до головної сцени чи до іншої, чи постукати в гримерку до артиста і подивитися в прямому ефірі, що там відбувається.

Сподіваємося, що це буде цікаво людям. Глядачі ніби на власні очі побачать, що відбувається у нас в Старій фортеці.

Ви перші, хто запустить такі аватари? Ніхто в Україні ще так не робив?

Це взагалі буде вперше, я вважаю, не тільки в Україні, а й у світі. Ми протестили цей варіант, подивилися, чи воно можливо, дещо відкинули, бо не працює, дещо додали.

І що додали?

Наприклад, зрозуміли, що керувати тільки голосом буде важко, тому що буде багато музики, і додали керування за допомогою клавіатури. Тобто, якщо аватар в гримерці, то можна буде давати йому команди в навушник, а якщо під сценою, то йому можна буде писати.

А хто буде аватарами?

Блогери, музиканти, волонтери.

А програму з ким розробляли?

Запросили розробників, які займаються додатками до телефонів і сайтів, вони працювали з Новою поштою, з різними банками. Для нас створили flow -алгоритм, що відповідає нашим потребам.

Дороге задоволення зробити таку платформу? Хто профінансував цю ідею?

IT-компанія, яка нам це розробляє, каже, що межі немає: можна зробити й за $3 000, а можна і за $50 000. Все залежить від того, що ми туди закладемо. Як вже сказав, в цьому році нас підтримав Український культурний фонд і оплачує розробку платформи і аватара.

Цю платформу ми хочемо промоніторити на нашому фестивалі. І якщо вона буде відповідати нашим сподіванням, то ми можемо безкоштовно її надавати для інших фестивалів, концертів. Всі зараз у скрутній ситуації, і можливо ця штука допоможе фестивалям хоч трохи.

Нам цікаво, щоб розвивалася музична індустрія і інші мистецтва. Ми вже давно займаємося музикою, проводимо концерти і помітили, що чим більше концертів та фестивалів, тим більше цільова аудиторія, яка виховується на цій музиці і потім до нас приїздить. Ми тільки за розвиток.

Як ще буде створювати фестивальну атмосферу, намагаючись прибрати кордон між монітором і сценою? На фестивальному майданчику в Кам'янець-Подільській фортеці будете щось незвичайного робити?

В цьому році сцени розташовуємо не так як завжди. Це не будуть великі сцени, як було на Республіці раніше: якщо немає людей, то немає чого ставити супер-велику сцену з потужним звуком. Зате з'явилася можливість розташувати сцени в гарних місцинах Старої фортеці: одна — на башті, друга — в барбакані Руської брами, третя — в самій фортеці, четверта — в малій башті. Таким чином, ми зробимо цікавішим онлайн. Це буде не просто студія, де грають музиканти, додаються ще й дуже гарні пам'ятки. Людям подобається, як виглядає Стара фортеця, і ми будемо її стрімити з дрона, плюс буде чотири камери і ще плануємо додати панорамну зйомку 360. Тобто, під час концертів можна буде, гортаючи екран, переглядати башту, колодязь, Стару фортецю.

Придумуємо інші штуки. Наприклад, у нас були екрани, на які зазвичай виводилися артисти крупним планом, щоб було видно з натовпу. А оскільки натовпу не буде, то на екран будемо виводити, скоріш за все, людей з зум-чата. Музиканти будуть бачити людей, бачити їх очі, відчувати енергетику і їм буде простіше грати. Бо і самі музиканти розуміють, що одна справа грати онлайн, коли немає людей, і зовсім інша — коли є хоча б 10-20 глядачів. Звісно, ми не можемо забезпечити 10 000 глядачів, але люди, виведені на екран — це цікаво. Подивимося, як це спрацює.

Ви відстежуєте, чи є зацікавленість у людей в онлайн-форматі? Чи залишиться цей формат в постковідний період, коли повернуться традиційні фестивалі?

Ми постійно дивимося, як реагує на ситуацію музична індустрія в Європі, в Америці. Вже стає зрозумілим, що поки не придумають вакцину, і поки всіх не вакцинують, події в старому, звичному режимі навряд чи повернуться так швидко. Тому ми для себе вирішили на сто відсотків, що цей онлайн-режим з нами залишиться постійно. Він не буде головним, бо все ж таки, люди йдуть на фестиваль заради соціалізації, щоб разом відчути драйв. Але у нового формату також є великі переваги, які ми не хочемо віддавати.

І які плюси ви побачили в онлайні, чого немає в офлайні?

Наприклад, другий Intercity фестиваль подивилися 80 000 людей в день. Це вже більше соціальна історія. Тобто, якщо в людини немає грошей їхати на фестиваль і купувати дорогий квиток, онлайн-фестиваль знімає географічні кордони. А також і вікові кордони. У нас, наприклад, люди після 50 років рідко на фестиваль приїжджали, але онлайн вони його дивляться. А деяки фестивалі дозволяють відвідувати тим, кому вже є 18 років, а якщо менше, то тільки з батьками. А в онлайні стираються ці кордони.

Також онлайн зручніший для людей з інвалідністю. Для фестиваля Республіка важлива ця проблема, ми вже три роки нею займаємося. І зрозуміли, що завдяки онлайну, ми можемо розширитися саме на цю аудиторію — а це велика аудиторія.

Під час карантину вам вдалося зберегти команду чи довелося скорочувати штат працівників?

Це питання більш складне для великих комерційних фестивалів. Ми — громадська організація, яка набирає людей під проєкт. В рік ми робимо різні проєкти.

Скільки людей працює у вас постійно?

Приблизно десять людей, але на фестиваль добирали ще десь 50.

Цього року також добираєте?

Добираємо, але це вже інші люди. Стандартні схеми проведення вже не підходять: в онлайн не потрібно займатися сценами, поселенням артистів, слідкувати за битовими, технічними райдерами.

Тому змінили склад колективу під онлайн-трансляції. Взяли людей, які роблять стріми. Раніше вони взагалі нас не цікавили, а зараз у нас дуже багато людей, які страмлять, знімають дронами і одночасно можуть стрім з дрону пускати в інтернет.

Дизайнерів, які зазвичай у нас працювали, ми також змінили, бо підлаштовуємо дизайн під онлайн. Раніше ми навіть не уявляли, наскільки це складно, які плашки мають спливати під час онлайн-трансляції.

Тепер для нас важлива кнопка "donate" ("пожертвування" — Delo.ua), якою раніше ми ніколи не користувалися, тому що ми хочемо зібрати гроші молодим музикантам хоча б на гонорари. Це єдина можливість, щоб їх якось підтримати в цей час.

Що змінилося у відносинах з музикантами, коли ви перейшли у формат онлайн-подій?

Є багато музикантів, які відмовляються грати в онлайн-форматі. Їх це не цікавить, вони хочуть тільки живу атмосферу і драйв, який випромінюють фестивалі.

Якщо раніше у нас хедлайнер співав одну годину, то зараз в цьому немає потреби. Ми в ефір все одно будемо стрімити 20 хвилин, тому що більше люди не витримають. Але співати музиканти будуть годину. Тому що класну відеозйомку на чотири камери і дрон можна порізати і зробити live video.

Це такий дивний таймінг фестивалю — гурт грає годину, але в онлайн іде 20 хвилин, а потім вмикається інша тема, ще через 20 — друга, а потім взагалі інші міста будуть входити в стрім.

У нас буде 10 міст України. Це досить складна логістична історія. Треба, щоб сцени не заважали одна одній, і щоб через 20 хвилин всі вчасно виходили.

Чому доводиться терміново вчитися?

Ми багато зараз вчимося у блогерів. Дивимося, як працюють люди, в яких є великі блоги на Ютубі, які у них є фішки, всілякі перебивки.

Ми зрозуміли, що треба стрімити на канали, де є багато нашої аудиторії. На жаль, раніше фестиваль Республіка youtube-каналом не дуже переймався.

В нас є багато відео в Facebook і Instagram, а YouTube — пустий. І якщо стрімити на свій канал, людей буде мало.

Тому ми домовилися з різними youtube-каналами, де велика аудиторія — по 200 000, по 1 000 000, і будемо транслювати фестиваль на їх відео-ресурсах.

Тобто, ще рік тому для вас головними були сам майданчик та атмосфера, а YouTube не вважали важливим…

Рік тому нам пропонували транслювати фестиваль на онлайн-телебаченні всі три дні. Ми тоді лише посміхнулися і сказали, що ми не розуміємо, для чого це нам. І відмовилися. А через рік ми вже самі до них йдемо і вчимося. І зараз запрошуємо, щоб вони працювали на нашому фестивалі онлайн. Змінилося геть все.

Ви, хоч і не некомерційна організація, намагалися заробити на фестивалі на інші свої соціальні проєкти

В принципі, комерція для нас ніколи не була головною. Нам гроші були потрібні, щоб малювати графіті і стріт-арт в спальних районах Кам'янець-Подільського і трохи їх прикрасити. У влади або політиків просити на це гроші не хотіли, тому придумали музичний фестиваль. Всі зароблені кошти витрачалися на цей проєкт: робили художні пленери, малювали, видавали книжки поетів.

А потім перейшли на соціальний формат, який взагалі не передбачає заробітку. До того ж, коли ти проводиш фестиваль в маленьких містах, то у тебе відпадають великі партнери, не буде великої кількісті людей. Бо в проведенні українських фестивалів дуже важлива логістика. Якщо в Кам'янець є два потяги на 500 людей, то це взагалі всього 1000 людей, які можуть приїхати на твій фестиваль. Тому ми не можемо запросити якогось крутого хедлайнера. Інфраструктура не пристосована, немає стільки готелів, багато чого немає. Якщо заробляти гроші фестивальним бізнесом, то треба переїздити в Київ, де грошей більше, і хедлайнери можуть прилетіти в аеропорт, а звідти — одразу на майданчик. У всіх в райдерах записано, що місце проведення має бути за дві години від аеропорту, а якщо далі, то крутого іноземного виконавця не привезеш.

Тому ми вибрали для себе нішу — розвиток молодих виконавців. Шукаємо круті гурти, які не популярні поки що, але ми бачимо, що в них є потенціал. Таким чином, вже відкрили багато виконавців, які виступали у нас вперше, а потім їх помічали інші — наприклад, такі як Jinjer або Latexfauna.

Молодим виконавцям потрібно десь пробувати свої сили. І плюс їх же мало хто бере на великі фестивалі. Бо великі фестивалі заточені під продажу квитків, і їм треба заробляти, гроші відбивати. А на молодих гуртах не заробиш, бо їх ніхто не знає. А ми їх завжди беремо. В нас самий великий в Україні конкурс на 400 заявок, з яких можна обрати 30-40 молодих команд, привезти, поселити, оплатити. Ми вважаємо, що працюємо на розвиток локальної молодої сцени.

А виручка від продажу квитків яку частку витрат закриває?

Продаж квитків — це для нас тільки 40% бюджету. А оскільки крупні партнери в Кам'янець не дуже заходять, то ми шукаємо грантові програми. Виграємо достатню кількість грантів, на цьому ми заробляємо авторитет і статус. Це допомагає нам протягом року отримувати роботу, як організатори інших подій.

Взагалі всі онлайн-формати, на мій погляд, які зараз проходять в Україні, відбуваються тільки завдяки підтримці або Українського культурного фонду, або якихось інших фондів — USAID, House of Europe. Провести великий онлайн-фестиваль без такої підтримки просто неможливо.

(В тому числі проєкт Respublica FEST з Minecraft реалізовує Всеукраїнська асоціація музичних подій за підтримки програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID/ENGAGE та здійснюється Pact в Україні, зазначив в fb-пості Андрій Зоїн, — Delo.ua).

Мені подобається, як Український культурний фонд швидко реагуює на події. Нещодавно пройшов конкурс для ТОВ, ФОПів, які займаються музикою, під умовною назвою "культура під час карантину". Сподіваюся, що ті, хто встиг податися на нього, зможуть отримати хоча б частину коштів, аби відшкодувати втрати.

Який рік ви вважаєте вдалим для фестивального руху в Україні за кількістю і якістю публіки?

Ми дружимо майже з усіма фестивальними організаторами, їздимо на події і дивимося, спостерігаємо за їх ростом. То я можу сказати, що перший рік, коли великі фестивалі змогли заробити або вийти в нуль, то був 2018-2019 рік, якраз до пандемії. Вони сподівалися, що 2020 рік буде супер-чудовим, тому що вже є багато публіки, що почала слухати нормальну музику. В минулому році уже багато іноземних гуртів привезли в Україну. Таких, що я і не сподівався, що їх побачу — дорогих, класних, топових, світових імен. А ця пандемія, я думаю, відкине нас далеко назад.

Вважаєте, ринок скоротиться, не всі витримають?

Відсотків 40, напевно, не витримають. Це ті, хто багато втратив: можливо, брали якісь кредити на закупівлю апаратури, на оренду приміщення. Мій знайомий в Хмельницькому, де дуже довгий час не було концертної площадки, взяв в оренду великий зал, де можна було виступати гуртами, зробив ремонт, вже призначив три перших концерти на кінець березня-початок квітня, і почався короновірус. Людина просто збанкрутіла. Не думаю, що він взагалі повернеться в цю сферу. І таких прикладів багато.

Тому я радий, що є фонди підтримки. Вони підтримали нас, фестиваль Республіка. А ми надаємо роботу підрядникам по звуку, сцені, світлу. І таким чином хоч трохи їх підживляємо. Поки що тільки такий, певно, вихід із ситуації.

Говорять, що криза – вікно можливостей. Як ви ставитеся до цієї фрази?

Боюся, що я можу образити своїх друзів по музичному цеху, тому що для нас — це дійсно вікно можливостей. Ми змогли швидко переформатуватися, вивчити нові цифрові технології, нові взаємодії, запартнеритися з організаціями з інших галузей і створити низку проєктів. Ми багато чого навчилися і роботу не втратили. В нас її стало більше.

А для тих, хто займався виключно музичною індустрією або організацією концертів, це не вікно можливостей, а крах. Або будемо сподіватися на краще.

Така складна ситуація змусила індустрію об'єднатися, або навпаки, кожен за себе?

Раніше, дійсно, кожен був сам по собі. Або зараз індустрія об'єднується. Створюється профспілка. Створена Асоціація організацій музичних подій. 1200 представників музичної індустрії в чаті в Telegram. Це представники прокатних контор, артисти, дизайнери, піарники, що згуртувалися і кожен день обговорюють шляхи виходу з кризи, що відбувається.

На вашу думку, яка допомога від держави допомогла б музичній індустрії пережити коронакрізіс?

В пабліках всі пишуть, що концертів немає, але платити податки доводиться, також потрібно платити працівникам зарплату. Я не кажу, щоб зробили як в Німеччині (там виділили мільйард євро на підтримку індустрії), але хоча би заморозили податки на час карантину. Це мінімальний варіант.

І друге, важливо, щоб держава хоча би спробувала змінити ставлення до музичної індустрії, і взагалі до всієї культури, не як до сектору, який розважає, а як до креативної індустрії, яка може генерувати велику кількість грошей. Це вже давно не про розваги. Взяти той же Atlas Weekend — це реальна машина, яка приносить велику кількість податків і генерує гроші. До речі, креативні індустрії в Англії на другому місці після автопрому.

Розмовляла Олена Гладських, спеціально для Delo.ua