"Возврат денег за билеты — это шок": как Atlas Weekend выживает после отмены фестиваля

Atlas Weekend — крупнейший музыкальный фестиваль не только в Украине, но и в Восточной Европе, собирающий более полумиллиона посетителей, в начале июля этого года должен был в шестой раз пройти на столичном ВДНГ. Но из-за пандемии COVID-19 организаторам пришлось перенести его на лето 2021 года.

Тем не менее, нынче в традиционные для фестиваля дни решили вспомнить о нем в онлайн-формате, и с 6 по 12 июня прошли Atlas Weekend Days 2020 — включения на радио выступлений музыкантов и так называемый "диванник" в прямом эфире.

На этом фоне разговариваем с Дмитрием Сидоренко, основателем Atlas Weekend, сооснователем концертного агентства PMK, владельцем клубов Atlas, Зеленый театр, Roof, сооснователем концертного агентства PMK, баров Barbara Bar и Around.

Говорим о плохом и хорошем в ситуации new normal. О плохом — это о финансовых потерях, недобросовестной конкуренции и рисках, связанных с переносом фестиваля. А о хорошем — это о появившемся времени на мозговые штурмы и о подготовке давно задуманных проектов, например таких, как Зимний Atlas Weekend.

Пружина рынка максимально сжалась

Дмитрий, в самом начале карантина игроки рынка, в частности, Дмитрий Феликсов, владелец Concert.ua, оценивали потери концертно-гастрольной сферы в 500 млн грн только за первые три месяца. Получается, что к августу эта цифра вырастет вдвое. Согласны?

— Все цифры очень и очень грубо оценочные, так как никто не знает реального объема рынка, находящегося в абсолютном большинстве в темном поле, которое нельзя в белую оцифровать. Думаю, потери составят сотни и сотни миллионов гривен, может и полмиллиарда, а может и больше.

Более точно реальные потери рынка мы не можем просчитать. Можно говорить, что рынок уже потерял одну четвертую всех денег, потому что прошел целый квартал, когда он упал до нуля — ничего не работало, все сидели и ничего не делали. Только недавно разрешили проводить массовые мероприятия на воздухе, с рассадкой "шахматкой", с дистанцией полтора метра.

Как долго, по-вашему, рынок будет запускаться до прежних объемов? До конца года еще два квартала — удастся что-то заработать на организации концертов "шахматкой"?

— Те мероприятия, которые запускаются в формате "шахматка" — это будет 3-5-10% от общего объема, потому что большинство площадок не могут работать — ни Олимпийский, ни Дворец спорта, ни крупные оупен-эйры с фан-зоной. Возможны точечные события с нашими артистами, потому что западные сейчас не будут готовы к нам ездить.

Почему? Пугает ковидная статистика?

— Очень много составляющих. Пружина рынка максимально сжалась и отскакивать к прежнему состоянию она будет не молниеносно, а по чуть-чуть — полгода, год. Непредсказуемо, сколько это будет.

Когда в середине марта в Украине объявили карантин, вы сказали, что не будете переносить Atlas Weekend, что проведете его, как и было запланировано, в начале июля. Почему считали, что это получится и когда поняли, что не получится?

— Да, первые месяц-полтора мы были настроены весьма оптимистично и боролись за то, чтобы все-таки провести фестиваль. В марте у нас на 80% фестиваль был фактически уже сделан. Мы даже еще в начале апреля проводили оплаты, запускали процессы. Была светлая вера в то, что все быстро, за несколько месяцев, закончится. Эта вера подкреплялась тем, что все европейские фестивали также тогда думали: "месяц-два подождем, а летом у нас все будет хорошо".

Специально консультировались с европейскими коллегами? С кем?

— Конечно, держали руку на пульсе, как у всех остальных дела. Ведь у нас очень большая привязка к западным артистам. По вторникам проводили еженедельный zoom-call с 75 европейскими фестивалями. Где-то до середины апреля у всех был большой оптимизм. Но уже со второй половины апреля начался разговор о том, что с большей вероятностью это лето у нас будет в онлайне.

К концу апреля было уже максимально очевидно, что фестиваль летом мы не сможем провести. Границы начали закрываться, меры ужесточаться. А организация фестиваля — это большая история с логистикой. Кроме того, динамика заболевания COVID-19 росла, и мы не могли брать на себя ответственность за то, что не дай Боже, с кем-то что-то произойдет на фестивале. Поэтому в конце апреля приняли решение перенести Atlas Weekend, как бы нам это больно не было.

О потерях из-за коронакризиса и окне возможностей

Во сколько оцениваете потери из-за переноса Atlas Weekend?

— В десятки миллионов гривен. Оплачена огромная рекламная кампания, маркетинговые исследования, предоплаты всем западным артистам, подрядчикам. Над фестивалем круглый год работает штат из 50 человек, которым мы платим зарплаты.

Вы уже переживали кризисы. Чем этот похож на кризис 2008-2009 и еще более жесткий для рынка в 2014-ом, а в чем специфические риски?

Мы действительно уже переживали все эти взлеты и падения, так как на рынке 17 лет. Но пандемия — это новая история, мы к ней не были готовы. Это и страх у людей встречаться, это и безопасность людей, и ограниченные форматы, и полная неопределенность, сколько это будет продолжаться.

Хотя все кризисы похожи тем, что рынок перераспределяется. Слабые, несистемные, те, кто не считает финансовые потоки, не выживают, а выживают сильнейшие. Atlas Weekend, кстати, появился после второго кризиса, и я уверен, что и сейчас, мы, однозначно, в плане бизнеса что-то положительное для себя извлечем, каким бы убыточным не был этот период. Но у нас много сильных сторон, крутая команда, положительная репутация. К нам сейчас приходят из других компаний люди, которые хотят у нас работать.

Вы сказали, что Atlas Weekend был готов в марте на 80%. Это значит, что все гонорары музыкантам уже заплатили?

— Да, организатор платит гонорар музыканту до анонса — это 50%, а бывает 100%. Это мировая и европейская практика.

А остальные 50?

— За месяц–два до выступления.

Гонорар — это самые большие расходы?

— Да, самые большие. Все остальное — меньше.

Какие это суммы?

— У топовых артистов прайсы в несколько сотен тысяч долларов. Доходят до миллиона долларов. Это если говорить про хедлайнеров. Также у нас есть пул сильных западных артистов, которые закрывают другие сцены фестиваля. Тут порядок цифр ниже, однако также в разы больше, чем у СНГ-артистов.

Аренда локации, затраты на техзадачи — сцена, звук, экраны, свет — все это тоже предоплата?

— Тут проще, так как это все-таки наши украинские компании, с ними можно договариваться. Предоплаты есть, но у нас есть уже понимание лояльности, что организатору тяжело все оплачивать сразу, потому что финансовая нагрузка и так огромная. Огромная рекламная кампания, которая ежемесячно оплачивается, огромная команда людей, которым ты ежемесячно выплачиваешь зарплату. Туалеты, заборы, генераторы, подготовка территорий, стройка новых локаций. Много физических усилий, много инвестиций.

Во что по-крупному вложились за время существования фестиваля?

— Наша гордость — своя система пропуска. Мы были вынуждены инвестировать в ее создание после того, как нас обманули в 2016-ом. Чтобы ни от кого не зависеть. Купили свое оборудование, турникеты, создали свое программное обеспечение. За это большое спасибо команде Типовий Київ, Максу Фраю отдельный респект, что они за это взялись. Сделали европейского уровня систему, а кое в чем даже круче.

Билетные операторы, как "большая боль"

Что с возвратом билетов? Знаю, что вы просите людей не отказываться от купленных на Atlas Weekend билетов, а ждать следующего лета и обещаете, что фестиваль обязательно состоится…

— Слава Богу, абсолютное большинство людей, по нашим ощущениям, эту просьбу услышали.

Тем, кто все-таки хочет вернуть деньги, когда готовы это сделать?

— Все, у кого действительно сложная ситуация или кому не подходят даты, мы вернем деньги даже намного раньше, чем многие европейские фестивали.

В подобных случаях некоторые фестивали возвращают деньги за билеты через год, потому что для них это — шоковая история. Для нас — это тоже шоковая история, так как все предоплаты остались у артистов, деньги за рекламу потрачены, предоплаты партнёрам и зарплаты людям оплачены.

Но мы с 1 августа по 1 сентября принимаем заявки от тех, кому нужно вернуть деньги. И в течение осени, максимум до конца декабря, все, кому необходимо, получат деньги обратно.

Если представить ситуацию, что все 100% потребуют вернуть деньги...

— Для каких-то компаний — это смерть. Мы же понимаем, что сможем, в случае необходимости, кредитоваться, но для нас это будут дополнительные убытки. Потому просим тех, кто купил билеты, дождаться следующего лета.

К вам деньги за проданные билеты сразу попадают от билетных операторов?

— Это для нас — большая боль. Потому что большинство билетных операторов, за исключением нескольких хороших, например, в TicketsBox, у себя аккумулируют все 100% оплаты за билеты и очень долго не выплачивают. А мы в это время вынуждены брать кредиты, выплачивать за них проценты, а если дорожает доллар, то мы попадаем в дополнительные расходы еще и из-за инфляции, потому что гонорары музыкантам платим в валюте. То есть терпим убытки, которые никто не хочет компенсировать. Кризис вскрыл очень много таких ситуаций.

Возможно, кризис подтолкнет и к решению этой "большой боли"?

— Мы сейчас со многими другими организаторами и с добросовестными билетными операторами будем бороться за то, чтобы поменять правила игры, чтобы у билетных операторов не было возможности пользования оборотными деньгами. Хотим, чтобы по транзакции при покупке билета основная часть денег сразу шла юридическому лицу — организатору, а билетный оператор получал только положенную ему комиссию.

О прибыльных фестивалях, локальности и "шахматке"

В соцсетях звучало предложение не переносить Atlas Weekend, а провести его, только с украинскими музыкантами. Почему такой вариант не рассматривали?

— Во-первых, у нас и так большая половина лайнапа — это украинские артисты. Мы за то, чтобы украинская музыка становилась известной в Европе и у нас в Украине популяризировалась, но многие люди покупали билеты на западных артистов, и мы не можем их так обманывать.

Проводить фестиваль в шахматной посадке — тоже не вариант, потому что у нас такое количество людей, которых ни одно поле в Украине не сможет поместить с нормой "полтора метра друг от друга". Кроме того, шахматная посадка — это абсолютно нормальный формат для концертов, но не для фестиваля. Фестиваль — это все-таки не только про музыку. Это тусовка, это море эмоций, это компании людей, это атмосфера.

Какой бюджет необходимо иметь, чтобы делать фестиваль? Leopolis Jazz Fest, насколько знаю, говорил о сумме в пять миллионов долларов...

— Если говорить о фестивале такого масштаба как наш, то это сумма в разы больше. Если фестиваль меньшего масштаба, то можно начинать и от миллиона долларов.

Atlas Weekend начинался в 2015 году с 20 000 посетителей и $100 000-200 000, вложенных организаторами. На следующий год бюджет вырос на порядок, но это были уже в большинстве привлеченные средства. В 2019 году фестиваль посетили более 530 тысяч человек, а затраты на его организацию оценивают более чем в $5 миллионов.

Сколько можно заработать на фестивале?

— Первые пять лет — это сугубо инвестиции, и ты в минусах. Ты раскручиваешься, зарабатываешь себе имидж, репутацию, чтобы тебе доверяли спонсоры, аудитория, чтобы у тебя покупали билеты. После пяти лет можно говорить о прибыли, но с учетом, что еще 3-5 лет ты будешь возвращать инвестиции. А уже потом, через лет 8-10, начнешь получать прибыль. Но опять же, это все индивидуально. Коронавирус добавил год к этому периоду.

Прошлогодний Atlas Weekend был пятым. Озвученное выше правило сработало? Стал фестиваль прибыльным?

— Да, мы впервые получили небольшую прибыль, и начали отдавать долги.

У вас сейчас есть кредитная история?

— Да. Первые три года проект делался на привлеченные и заимствованные средства. Часто эти суммы брались под очень большие проценты, поэтому были проблемы с постоянным перекредитованием. Но за последние полтора года ситуация в этом плане выровнялась и сейчас все хорошо.

Об идеях в процессе брейншторма

Сколько людей сейчас работает в команде Atlas Weekend?

— Около 50 человек. Это круглогодично, а ближе к фестивалю количество людей увеличивается в геометрической прогрессии, привлекается много проектных сотрудников. За два месяца до фестиваля уже работает сотня людей, а во время фестиваля — под 10 тысяч.

С началом карантина как поступили с командой?

— Большую часть команды нам удалось сохранить. К сожалению, кого-то пришлось отправить в неоплаченный отпуск до осени. Весь коллектив мы временно перевели на 50% зарплаты, и я лично очень благодарен, что ребята отнеслись с пониманием к этой вынужденной мере. Только в этом случае фестиваль удастся удержать на плаву.

Бизнес-модель фестиваля Atlas Weekend — заработок на билетах (средняя цена — 70 евро), и на спонсорских привлечениях денег. А так как Atlas Weekend перенесли на 2021 год, то этого заработка у вас в этом году нет. Нашли решение, на чем можно заработать?

— У нас большие амбиции — делать другие фестивали, расширяться в другие страны, более серьезно заниматься мерч-направлением. Сейчас сконцентрировались на большом планировании всего того, что мы откладывали. У нас есть плюс один год, чтобы сделать фестиваль 2021 намного круче, масштабней, интересней и разноформатней. Будет много интересных активностей с аудиторией. Хотим масштабироваться, в регионах нужно много всего делать. Думаю, люди это оценят.

На реализацию идей нужны деньги, а с ними в кризис сложно...

— Есть такие идеи, которые не требуют глобальных инвестиций, но требуют большого креатива и много потраченного времени. У нас есть сейчас и время, и креатив, нужно теперь собрать их в кучу. Очень много идей пока в процессе брейншторма.

А чья идея спецпроекта Atlas Weekend Days 2020, который прошел на прошлой неделе, в дни, когда должен был пройти фестиваль?

— Главным инициатором проекта был Павел Немерюк, коммерческий директор Atlas Weekend. Именно он первым пришел с идеей что-то сделать в даты фестиваля. Большой респект также Сереже Перцеву, который предложил сделать концерт на М1. Это большой новаторский проект с использованием крутейшей 3D графики, которой еще не пользовались в Украине. С Megogo Live мы реализовали "диванное шоу" Atlas Memories, где в пятичасовом прямом эфире к нам в студию приходили друзья, артисты, блогеры и рассказывали свои закулисные истории, связанные с фестивалем. На Хит Фм и с другими нашими радио-партнерами сделали спецпроекты с лайвами артистов фестиваля. Все партнеры откликнулись на зов "Давайте пошумим до фестиваля".

Как думаете, почему откликнулись?

— В кризис всегда все показывают свое нутро. В сложное время все хорошие люди должны объединяться. У нас все партнеры так себя проявили, и мы это очень ценим и любим. В объединении, в партнерстве, в создании одного продукта абсолютно разными бизнесами — в этом будущее. В концепции Atlas Weekend это заложено. Мы и раньше объединялись с ГогольFest, с Джаз Коктебель, с Masterskaya, Megogo Live, с Burn Battle School, у нас были fireshow и крутейшие танцевальные метры. С Владом Троицким делали перфомансы не только музыкальные, а и театральные. Когда люди на одной волне, они могут создать что-то вообще сверхреальное.

Зачем делать Atlas Weekend зимой

Чем команда сейчас занимается?

— Нацелены сделать зимний Atlas Weekend. Он будет двухдневным. Ждем, как будут развиваться события, и где-то к середине августа примем окончательное решение по этому проекту.

Тут надо, чтобы математика сложилась, все друг другу должны пойти на уступки финансовые. Потому что кризисное время, и мы не можем делать дорогие билеты. Планируем сделать их раза в два дешевле, чем на летний Atlas Weekend. У меня есть вера, что договоримся. Самое главное, чтобы была возможность провести фестиваль физически, чтобы динамика заболеваний уменьшалась, чтобы мы понимали, что второй волны, скорее всего, не будет и спокойно заходили в анонсы.

Какая площадка?

— Предварительно договариваемся с ВДНГ. Хотим задействовать всю территорию, которая там есть. Они построили четвертый павильон, а это еще плюс 11 тысяч квадратов. Суммарно у них 39 тысяч квадратов, плюс их огромная парковка, на которой можно сделать много активных зон. Если все сложится, это будет событие, которого никогда еще зимой в Украине не было.

Сможете заработать на этом проекте?

Основная миссия проекта на этот год — дать работу нашей команде, которая ее лишилась с переносом летнего фестиваля. Цель заработать, безусловно, есть, но объективно каких-то больших заработков, особенно в первый год, не будет. Хорошо, если выйдем в ноль. Тут будет больше инвестиционная составляющая, поэтому тут не все так однозначно, как кажется со стороны.

А по летнему Atlas Weekend 2021 что сейчас делаете? В чем основная сложность переноса?

— Это титаническая работа команды: передоговориться со всеми артистами, с которыми параллельно передоговариваются все европейские фестивали, пролонгировать контракты на год, договориться со всеми медиа партнерами. С некоторыми артистами мы еще проводим эту всю историю, но большую часть уже сделали. И на сегодня понимаем, что абсолютное большинство всех ключевых артистов будут сохранены, и те артисты, на которых люди покупали билеты, выступят летом следующего года. За редким исключением — некоторые артисты отменяют весь свой тур (как, например, AnnenMayKanterei — Delo.ua), но речь идет не о хедлайнерах. Параллельно ведем переговоры с другими артистами, так что будут еще крутые имена в лайнапе, будет много украинских артистов.

Когда эгоизм зашкаливает

С соседними фестивалями удается договориться о таких переносах, чтобы не было накладок по датам выступлений артистов?

— С соседними фестивалями говорили про максимально зеркальный перенос артистов. Чтобы человек, который покупал, например, на воскресенье билет получил при переносе максимально тот же состав лайнапа, что будет для него стимулом не возвращать билет. Для этого нам надо сохранить максимально картинку в том виде, в котором она была запланирована на 2020 год. С большинством артистов у нас так получается, и европейские фестивали нам пошли на уступки, понимая, что это правильно. Но для нас шок и непонимание, зачем UPark Festival, который должен был состояться через неделю после нас, начал переносить артистов на наши даты и создавать внутренний разрыв аудитории.

А как организаторы UPark Festiva это объясняют? Вы общались с ними?

— Несколько лет назад Коля (Николай Исидоров, организатор UPark Festival — Delo.ua) мне пообещал, что никогда на наши даты ничего делать не будет, но в этом году нарушил свои обещания. Кроме того, что My Chemical Romance заявлены в один день с выступлением Twenty One Pilots (9 июля 2020 года), The Offspring, которые должны были на неделю позже выступать, переехали тоже на наши даты. То есть, идет какая-то внутренняя война. И самая большая глупость в том, что он этих артистов перекупает у нас.

В Европе есть тысячи артистов, и лайнап можно сделать сумасшедший в любую из недель, но он идет на принцип. Я этого не понимаю. Мы все на одном рынке, который переживает большой кризис, и наоборот, должны пытаться вести диалог и пытаться аудиторию нашу максимально разделять, чтобы даже людям, элементарно, финансово было проще. К сожалению, эгоизм зашкаливает. Но мы ничего с этим не можем сделать.

Меняем правила игры

Но все-таки многие игроки рынка, в том числе и вы, объединились в ассоциацию. Расскажите кто и зачем?

— В конце прошлого года была создана Всеукраїнська Асоціація Музичних Подій — ВАМП, в которую вошли мы, Таврийские игры, M1, MOZGI Group, Антитіла, Virus Music, Gastroli.Ua, Зеленый Театр, Koktebel Jazz Festival, Файне Місто, Квартал-концерт, PopCorn, PMK Event Agency, RadioDay, Z-Games, чтобы решить те проблемы, которые не решаются десятилетиями и мешают отрасли развиваться. Вырабатываемые нами предложения, вносит на рассмотрение в комитет ВР глава ассоциации, народный депутат Александр Санченко.

Есть уже какие-то результаты?

— Сейчас в процессе редактирования закон "О гастрольной деятельности", который был принят 20 лет назад и многие его положения устарели. Там, например, даже не прописано, сколько у организаторов мероприятия при его отмене есть времени на возврат денег за билет. Обсуждается уменьшение НДС: с 20% до 7%. Нашей индустрии, как и, например, кинематографу, чтобы она развивалась, нужна налоговая сниженная поддержка, а не дотационная. Это та отрасль, которая может генерировать и туристический трафик, и давать заработок другим смежным отраслям.

Обсуждаем и инновации в образовании, потому что есть большая нехватка квалифицированных людей в различных сферах, связанных с шоу-бизнесом.

И что конкретно предлагаете?

— Есть идея развивать современные форматы образовательных пространств. Есть хороший британский кейс. Буквально за неделю до карантина мы были на конференции в Лондоне и там увидел суперкрутое место — Roundhouse, где молодежи до 25 лет практически бесплатно дают возможность пользоваться гитарами, барабанами, диджейским оборудованием, репетиционными базами, компьютерами, в которых можно сводить разные вещи. Это огромное пространство площадью в несколько тысяч метров. Хотим сейчас что-то подобное создать в Киеве, чтобы креативный кластер мог развиваться.

Это бизнес-проект или социальный, который будет существовать на гранты от меценатов или государства?

— Первый рывок — это меценатская история. Необходимо собрать первоначальный взнос: помощь государства, помощь частных инвесторов, — все должны скинуться на этот проект, чтобы его создать, но дальше должна работать бизнес-модель, которая позволит проекту существовать. Тот же Roundhouse в Лондоне существует уже полностью за счет заработанных денег.

Какие еще коллаборационные проекты делаете?

— С FILM.UA будем вместе снимать художественный фильм, где все сюжетные линии будут переплетены с Atlas Weekend. Это будет международная история, будем привлекать западных актеров, так как планируем выйти в международный прокат, чтобы популяризировать Киев и Украину, показать, как у нас классно, донести, что у нас безопасно, чтобы люди не боялись к нам приезжать.

В мире есть фильмы такого формата, а в Украине нет. Но у нас и фестивалей не так уж и много пока: мы, Zaxidfest, Файне місто, Respublica FEST. Фестивальная культура — это про атмосферу, про эмоцию. Это, когда люди приезжают с палатками, живут целую неделю на фестивале и уже ждут следующий год, чтобы повторить.

Хотим, чтобы через 5-10 лет Atlas Weekend стал одним из TOP-10 мировых фестивалей. Хотим, чтобы у нас в несколько раз умножилась посещаемость. И я понимаю, что это нужно делать не только за счет Украины, а и Запада (сейчас на фестиваль приезжает около 12 тысяч зарубежных туристов - Delo.ua).

Но если намерены расти, то тогда придется менять площадку. Будете переезжать за город, чтобы не повторять историю с дискомфортом киевлян, живущих около ВДНГ из-за громкой музыки во время фестиваля?

— У нас в последние годы на всех основных сценах заканчиваются выступления в 23:30-00:00. Хотим заканчивать в 23:00 и даже раньше. Основной дискомфорт был от двух ночных сцен. Придумали решение — накроем их, чтобы звук внутри оставался.

Но да, действительно, в будущем при многократном расширении уже ВДНГ не сможет вместить фестиваль, и надо думать про альтернативы. Мы это делаем и даже ведем переговоры. И есть варианты в рамках города.

Беседовала Елена Гладских, специально для Delo.ua