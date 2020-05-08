Организатор Zaxidfest надеется провести фестиваль в 2020 году

Фестиваль Zaxidfest, запланированный на 26-29 июня, не состоится в ранее объявленные даты.

Об этом заявил его организатор Яков Матвийчук в прямом эфире на странице мероприятия.

"Из-за всей этой ситуации с карантином, с пандемией, конечно, мы будем переносить фестиваль… Я сейчас работаю над переносом на конец августа или на начало сентября", — сказал он.

Указано, что оперативная информация относительно новых дат проведения Zaxidfest будет публиковаться на официальных страницах фестиваля в соцсетях.

Матвийчук также анонсировал публикацию видеозаписей с фестиваля разных лет.

Ранее из-за карантина объявили о переносе крупные киевские музыкальные фестивали. Первым о таком решении сообщил Atlas Weekend, который перенесли на 6-11 июля 2021 года. Фанатов попросили не спешить сдавать билеты, поскольку они останутся в силе.

Затем о переносе на год заявил и Upark. Даты его проведения в 2021 году пока неизвестны.

Как сообщалось, "Мистецький арсенал" решил перенести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" на более поздние даты в конце августа 2020 года в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в мире из-за распространения коровируса COVID-19.