Lifestyle 6 часов назад

Организатор Zaxidfest надеется провести фестиваль в 2020 году

В июне музыкальный фест не состоится

Организатор Zaxidfest надеется провести фестиваль в 2020 году Организатор Zaxidfest надеется провести фестиваль в 2020 году
Фестиваль Zaxidfest. Фото: concert.ua

Фестиваль Zaxidfest, запланированный на 26-29 июня, не состоится в ранее объявленные даты.

Об этом заявил его организатор Яков Матвийчук в прямом эфире на странице мероприятия.

Кратко и по делу в Telegram

"Из-за всей этой ситуации с карантином, с пандемией, конечно, мы будем переносить фестиваль… Я сейчас работаю над переносом на конец августа или на начало сентября", — сказал он.

Указано, что оперативная информация относительно новых дат проведения Zaxidfest будет публиковаться на официальных страницах фестиваля в соцсетях.

Матвийчук также анонсировал публикацию видеозаписей с фестиваля разных лет.

Ранее из-за карантина объявили о переносе крупные киевские музыкальные фестивали. Первым о таком решении сообщил Atlas Weekend, который перенесли на 6-11 июля 2021 года. Фанатов попросили не спешить сдавать билеты, поскольку они останутся в силе.

Читайте также:
500 млн гривен потеряет гастрольно-концертный рынок за период карантина из-за коронавируса

Затем о переносе на год заявил и Upark. Даты его проведения в 2021 году пока неизвестны.

Как сообщалось, "Мистецький арсенал" решил перенести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" на более поздние даты в конце августа 2020 года в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в мире из-за распространения коровируса COVID-19.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Восстановить утерянный техпаспорт или получить права можно будет с 12 мая
Восстановить утерянный техпаспорт или получить права можно будет с 12 мая
Защита и информирование: практики заботы о персонале во время карантина
Защита и информирование: практики заботы о персонале во время карантина
Наталья Могилевская представила первый сингл будущего альбома, написанного на карантине
Наталья Могилевская представила первый сингл будущего альбома, написанного на карантине
Загрузка...
Новое видео
Как вести бизнес в новых реалиях: аnticrisis business talks с Юлией Савостиной, Made in Ukraine

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ученые рассказали, почему коронавирус Covid-19 так заразен

  3. За сутки от коронавируса выздоровело рекордное число украинцев

  4. "Можно в парк, в кино — нельзя" — Кабмин напомнил новые правила с 11 мая (ИНФОГРАФИКА)

  5. Czech Airlines намерена прорвать авиационную блокаду Украины уже в мае

Загрузка...