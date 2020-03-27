Lifestyle вчера, 13:25

Фестиваль "Книжный Арсенал" в Киеве перенесли из-за коронавируса

На более поздние даты в конце августа 2020 года

Фестиваль "Книжный Арсенал" в Киеве перенесли из-за коронавируса Фестиваль "Книжный Арсенал" в Киеве перенесли из-за коронавируса
Посетители "Книжного Арсенала". Фото: facebook.com/Mystetskyi.Arsenal

"Мистецький арсенал" решил перенести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" на более поздние даты в конце августа 2020 года в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в мире из-за распространения коровируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба "Мистецького арсеналу".

"Мы готовы провести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" в этом году. Однако понимаем, что он не сможет быть таким, каким мы его спланировали. И мы верим, что он также необходим нашим участникам и нашим посетителям. Нужен не в онлайне, а в реальной жизни, в уникальном пространстве исторического здания Арсенала, в его неповторимой эстетической книжной атмосфере. Поэтому команда Книжного Арсенала продолжает работу над подготовкой фестиваля. Уточненные даты мы сообщим дополнительно. Если ситуация снова изменится, мы будем изменяться вместе с ней", — отметила координатор фестиваля Юлия Козловец.

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При этом указано, что по дальнейшей работе с участниками, которые уже подали свои заявки, каждому из них Оргкомитет сообщит отдельной рассылкой.

Предварительно Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" был запланирован на 20 — 24 мая 2020 года. Тема фестиваля: "Оптимисты скептики", ее куратором стал литературовед Ростислав Семкив. Кроме него, в кураторскую команду вошли писатель Сергей Жадан, литературные менеджеры Оксана Хмелевская, Татьяна Родионова, Юлия Козловец и Оксана Щур, музыковед Любовь Морозова, артменеджер Ольга Жук, писательница и радиопродюсер Ирина Славинская, куратор современного искусства Соломия Савчук.

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В прошлом году Книжный Арсенал был признан лучшим литературным фестивалем мира на International Excellence Award в Лондоне.

Как известно, Международный фестиваль "Книжный Арсенал" проходит каждую весну с 2011 года. Это — грандиозное интеллектуальное событие Украины, где развиваются и взаимодействуют книжная, литературная, художественная сцены, нарушаются и осмысливаются весомые вопросы бытия человека, а также общества и культуры, побуждая к проактивной позиции участников и посетителей.

Ранее руководство Каннского кинофестиваля, одного из старейших в мире, приняло решение перенести его на октябрь 2020 года. Изначально он должен был пройти в мае.

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