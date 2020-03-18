Каннский кинофестиваль перенесли на октябрь из-за коронавируса

Руководство Каннского кинофестиваля, одного из старейших в мире, приняло решение перенести его на октябрь 2020 года. Изначально он должен был пройти в мае.

Об этом, со ссылкой на организаторов, сообщает Hollywood Reporter.

"Мы приняли решение двигаться дальше с нашим планом действий в чрезвычайных ситуациях. Теперь фестиваль будет проходить с 26 по 30 октября. Как всегда, здоровье, безопасность и благополучие нашего сообщества является нашим приоритетом. Решение было принято после продуктивных переговоров с нашими уважаемыми партнерами и клиентами, а также после консультаций с представителями здравоохранения города Канн и французских властей", — отмечают организаторы.

Рынок MIPTV в Каннах (крупнейший международный рынок телевизионного и цифрового контента) уже отменили ранее. Он должен был пройти с 30 марта по 2 апреля.

Управляющий директор Cannes Lion Саймон Кук добавил: "Наше сообщество сталкивается с беспрецедентными проблемами, и сотрудничество никогда не было более важным. Сейчас мы сосредоточены на планировании фестиваля".

Напомним, ранее стало известно, что песенный конкурс Евровидение-2020 (должен был пройти в Нидерландах в мае 2020 года), отменили из-за пандемии китайского коронавируса.

Читайте также: "Киевпасстранс" рассказал, чем можно заменить закрытое метро

При этом на официальных страницах песенного конкурса никаких подтверждений или опровержений отмены Евровидения-2020 пока не опубликовано — организаторы отметили, что готовят заявление. Ранее врачи диагностировали коронавирус у одного из членов Европейского вещательного союза. По этой причине представители Швеции и Израиля отказались принимать участие в мероприятии.

Тем временем на официальном аккаунте Евровидения в Instagram призвали поклонников конкурса подождать официальных заявлений от организаторов.