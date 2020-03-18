Транспорт 60 минут назад

"Киевпасстранс" рассказал, чем можно заменить закрытое метро

Названы маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро

"Киевпасстранс" рассказал, чем можно заменить закрытое метро "Киевпасстранс" рассказал, чем можно заменить закрытое метро
Общественный транспорт в Киеве. Фото: КП "Киевпастранс"

В коммунальном предприятии "Киевпасстранс" рассказали, какими наземными видами общественного транспорта можно заменить закрытый из-за коронавируса столичный метрополитен.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

"Ловите информацию о маршрутах наземного пассажирского транспорта, которые дублируют ветки метро", — отмечается на странице КП в соцсети.

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Святошинско-Броварская ветка метрополитена (красная ветка метрополитена) — станция метро "Академгородок" — станция метро "Лесная":

- автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118;

- троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50;

- трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18;

- маршрутное такси №228.

Сырецко-Печерская ветка метрополитена (зеленая ветка метрополитена) — станция метро "Красный хутор" — станция метро "Сырец":

- автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91;

- троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к;

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- трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18;

- маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500.

Куреневско-Красноармейская ветка метрополитена (синяя ветка метрополитена) — станция метро "Героев Днепра" — станция метро "Теремки":

- автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119;

- троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45;

- трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19

- маршрутное такси: № 155, 166, 500.

При этом в "Киевпасстрансе" напомнили, что с 18 марта пассажиры будут допускаться в транспорт только в защитных медицинских масках.

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Ранее из-за пандемии коронавируса коммунальный транспорт Киева усиленно дезинфицируют спецсредствами два раза в день. Также в городе подготовили места в больницах для людей, у которых есть симптомы коронавируса. В частности, в Киеве подготовили 7 таких больниц — 3 для взрослых, 3 — для детей и 1 — для беременных женщин. Всего, по данным властей, в городе подготовили 500 коек для больных.

Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

А с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

На данный момент в Украине известно о 14 случаях коронавируса, 2 из них летальные (умерла 71-летняя женщина в Житомирской области и 33-летняя в Черновицкой). Всего 10 инфицированных в Черновицкой области, 2 — в городе Киев и по 1 — в Житомирской и Киевской областях.

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