"Киевпасстранс" рассказал, чем можно заменить закрытое метро

В коммунальном предприятии "Киевпасстранс" рассказали, какими наземными видами общественного транспорта можно заменить закрытый из-за коронавируса столичный метрополитен.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

"Ловите информацию о маршрутах наземного пассажирского транспорта, которые дублируют ветки метро", — отмечается на странице КП в соцсети.

Святошинско-Броварская ветка метрополитена (красная ветка метрополитена) — станция метро "Академгородок" — станция метро "Лесная":

- автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118;

- троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50;

- трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18;

- маршрутное такси №228.

Сырецко-Печерская ветка метрополитена (зеленая ветка метрополитена) — станция метро "Красный хутор" — станция метро "Сырец":

- автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91;

- троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к;

- трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18;

- маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500.

Куреневско-Красноармейская ветка метрополитена (синяя ветка метрополитена) — станция метро "Героев Днепра" — станция метро "Теремки":

- автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119;

- троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45;

- трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19

- маршрутное такси: № 155, 166, 500.

При этом в "Киевпасстрансе" напомнили, что с 18 марта пассажиры будут допускаться в транспорт только в защитных медицинских масках.

Ранее из-за пандемии коронавируса коммунальный транспорт Киева усиленно дезинфицируют спецсредствами два раза в день. Также в городе подготовили места в больницах для людей, у которых есть симптомы коронавируса. В частности, в Киеве подготовили 7 таких больниц — 3 для взрослых, 3 — для детей и 1 — для беременных женщин. Всего, по данным властей, в городе подготовили 500 коек для больных.

Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

А с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

На данный момент в Украине известно о 14 случаях коронавируса, 2 из них летальные (умерла 71-летняя женщина в Житомирской области и 33-летняя в Черновицкой). Всего 10 инфицированных в Черновицкой области, 2 — в городе Киев и по 1 — в Житомирской и Киевской областях.